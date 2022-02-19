Зеленский пригрозил отказом Украины от неядерного статуса

Власти Украины инициируют саммит стран-участниц Будапештского меморандума. Этот документ предусматривает отказ Украины от размещения ядерного оружия.

Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности. В случае, если саммит не состоится или не даст гарантий безопасности, Киев признает меморандум недействительным. «Украина будет иметь полное право считать, что меморандум не работает, и все пакетные решения 1994 года будут поставлены под сомнение», — сказал Зеленский.

Будапештский меморандум, помимо Украины, подписали Россия, США и Великобритания. В нем говорится о гарантиях безопасности и целостности Украины в обмен на отказ от ядерного оружия. Киев несколько раз призывал вновь обратиться к документу после аннексии Крыма.

Фото: скриншот трансляции