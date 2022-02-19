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Две европейские авиакомпании приостановили полеты в Украину

19.02.2022

Меры вводятся до конца февраля

Авиакомпании Lufthansa и Austrian Airlines приостановили полеты в Украину. Речь идет о рейсах в Киев и Одессу.

Перевозчики вводят меры до конца февраля. Решение о дальнейших рейсах будет приниматься по ситуации.

12 февраля полеты в Украину прекратила авиакомпания KLM, это происходило на фоне угрозы российского вторжения в страну. С 18 февраля власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР сообщают об обстрелах, они начали эвакуацию жителей в Россию и объявили мобилизацию. Украина сообщает, что не планировала наступление и не замешана в обстрелах.

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