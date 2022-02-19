СКР возбудил дело по факту падения снаряда в Ростовской области

Следственный комитет России завел уголовное дело по факту взрыва боеприпаса в Ростовской области. Это произошло в тарасовском районе недалеко от границы с Украиной.

В сообщении СКР говорится, что снаряд выпущен «с территории Украины с помощью реактивной системы залпового огня». Погибших и пострадавших нет. Дело завели по статье о покушении на убийство.

Всего за сегодняшний день СМИ сообщили о трех боеприпасах с территории соседней страны, разорвавшихся в Ростовской области. Во всех случаях жертв нет. Один из снарядов, как сообщается, попал в дом на хуторе возле границы.