Путин дал старт учениям с запусками баллистических и гиперзвуковых ракет

Компанию Владимиру Путину составил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.

Во время учений состоялись пуски гиперзвуковых аэробаллистических ракет «Кинжал», крылатых ракет «Калибр» и «Искандер», гиперзвуковой ракеты «Циркон», межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс», баллистической ракеты «Синева». Сообщается, что отрабатывались удары по наземным и морским целям.

Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что во время учений отрабатывают применение ядерного оружия, передает «Интерфакс».

В учениях принимают участие Воздушно-космические силы, Южный военный округ, Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Черноморский флоты. Маневры проходят под командованием Владимира Путина.

Лукашенко находится в Москве с официальным визитом. Накануне Путин сказал, что даст ему возможность «покомандовать» стратегическими ядерными силами.

Фото: пресс-служба Кремля