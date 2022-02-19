Володин обвинил Зеленского в провокации войны

По мнению Вячеслава Володина, Вашингтон создал «несуществующую угрозу» со стороны России и санкционировал «нападение на мирных граждан ДНР и ЛНР». Он заявил, что Россия встанет на защиту своих граждан, проживающих в непризнанных республиках, если возникнет угроза их жизни.

«Россия войны не хочет. Об этом неоднократно говорил ранее и говорит сегодня наш президент Владимир Путин. Но если возникнет угроза жизни граждан РФ и соотечественников, проживающих в ДНР и ЛНР, наша страна встанет на их защиту», — написал Володин в Telegram.

Спикер Госдумы назвал тревожной информацию, поступающую из ДНР и ЛНР. По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский без поддержки извне «вряд ли решился бы на шаги, которые могут привести к началу войны». «Теперь становится понятно, почему звучали обвинения со стороны Вашингтона в адрес России. Это не что иное, как придуманная ими провокация для дезинформации мирового сообщества. Они сами создали несуществующую угрозу, затем санкционировали нападение на мирных граждан ДНР и ЛНР и даже уже назначили виновных», — отметил Володин.

Он призвал депутатов в странах Европы спросить у своих избирателей, хотят ли они войны. «И второй вопрос: что вы делаете, чтобы её предотвратить?», — добавил политик.