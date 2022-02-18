Главком ВСУ призвал жителей ЛНР и ДНР «не верить лжи» о нападении Украины

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что власти самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик используют население для эскалации.

«Обращаюсь к жителям временно оккупированных территорий, не верьте лжи оккупационных властей!» — призвал он. По словам Залужного, заявления о предполагаемом нападении ВСУ и «силовых сценариях освобождения временно оккупированных территорий» не соответствуют действительности. «Вас используют для эскалации ситуации, чтобы развязать очередное кровопролитие», — подчеркнул главком.

Он заверил, что «военно-политическое руководство государства не планирует и не проводит наступательные операции на востоке Украины», такие сценарии даже не рассматриваются, потому что привели бы к многочисленным жертвам среди мирного населения.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин, заявил, что украинские войска «в ближайшее время» вторгнутся в Донбасс, в связи с этим он объявил эвакуацию мирного населения в Россию. Вскоре его примеру последовал глава ЛНР Леонид Пасечник.

Фото: Facebook Генштаба ВСУ