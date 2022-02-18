Роскомнадзор вновь потребовал от СМИ удалить новости по расследованиям Навального

Как пишет издание Znak.com, Роскомнадзор потребовал от него в течение суток удалить материалы, в том числе, о «дворце Путина» в Геленджике, семье спикера Госдумы Вячеслава Володина, особняке бывшего топ-менеджера «Газпрома» Валерия Голубева и квартире главы Ростуризма Зарины Догузовой. Ведомства ссылается на требование Генпрокуратуры от 9 февраля 2022 года, в котором говорится о наличии в указанных материалах информации экстремистской организации.

Forbes пишет, что Роскомнадзор потребовал удалить новости по расследованиям о перелетах собак породы корги бывшего первого вице-премьера Игоря Шувалова на частном самолете, о недвижимости премьера Дмитрия Медведева, телеведущей Наиле Аскер-заде, фонде «Иннопрактика», возглавляемом Катериной Тихоновой, которую называют дочерью Путина, а также о коррупции в Томске. От издания потребовали удалить даже комментарий пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова о «дворце Путина».

В последний раз подобные сообщения от Роскомнадзора российские СМИ получали 1 февраля. Тогда ведомство под угрозой блокировки сайта тоже требовало удалить материалы по расследованиям Алексея Навального.