Bloomberg: расширение НАТО на восток обеспокоило Путина, но и выявило противоречия в позиции ЕС

Вероятность расширения НАТО на восток и его геополитические амбиции обеспокоили Кремль, но также выявили некоторые противоречия, пишет Bloomberg. Одно из непреднамеренных последствий происходящего — создание чувства единства среди членов Евросоюза, которые часто спорили по вопросам безопасности. Но другой вопрос в том, как долго это чувство будет держаться.

Если в начале этого кризиса блок казался «невидимым и неслышимым», неспособным занять место за столом переговоров США и России, пишет Bloomberg, то со временем «челночная дипломатия» президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца помогла сформировать единую позицию Запада в вопросе сдерживания России с помощью санкций и поддержки Украины. Благодаря давлению США теперь и Великобритания обещает «пресечь поток грязных денег из России», но готовность Франции и Германии занять более жесткую позицию после многих лет одностороннего диалога с Путиным знаменует собой явный сдвиг.

Более напористое и амбициозное поведение ЕС мешает Кремлю сеять хаос, уверены аналитики. Амбиции видны не только на словах: в 2013 году Киев отказался от соглашения об ассоциации с ЕС, после чего там начались протесты. После подписания документа стороны заметно углубили торговые связи. Но, отмечает издание, Евросоюз не смог совместить это с более глубокой интеграцией, особенно после Брекзита, о чем говорят внутренние споры по поводу роли демократии и обязательств перед НАТО. В результате блок выглядел неуместным во время «гибридных кризисов» в Украине и Белоруссии.

Bloomberg обращает внимание, что много лет зависимость Германии от российского газа считалась опасной. Тем не менее, даже сегодня Берлин выступает против продвижения атомной энергии как альтернативного инструмента. В военном отношении ЕС до сих пор не развернул межнациональные боевые группы, о которых заходила речь еще в 1999 году.

«Сторонники более тесной европейской интеграции хотят убедиться, что этот кризис станет настоящим поворотным моментом в вопросах безопасности», — отмечает издание. Bloomberg приводит в пример документы, принятые на этой неделе Европарламентом, и содержащие список угроз для Евросоюза. Самые неотложные задачи ЕС более прозаичны, пишет издание: это определение приоритетов и выделение ресурсов. Так, на проект по созданию совместных военных сил до 2025 года не хватило бюджетных обязательств, не удалось решить и «проблему политической воли, которая тормозила все усилия».