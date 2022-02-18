Лукашенко прибыл в Москву на переговоры с Путиным

«Главы государств на встрече обсудят широкий круг вопросов. В их числе тематика развития торгово-экономического сотрудничества, актуальные вызовы безопасности в регионе и совместные действия по обеспечению национальных интересов двух стран, международная проблематика», — сообщает пресс-служба Александра Лукашенко.

Днем ранее он посетил военный полигон, на котором проходят белорусско-российские учения «Союзная решимость» и заявил, что намерен обговорить с Владимиром Путиным дальнейшие действия совместной группировки войск и сроки вывода российских военнослужащих из Белоруссии.

«Примем решение — выведем за сутки. Примем решение месяц — будут стоять месяц. Столько, сколько надо, будут находиться здесь Вооруженные Силы. Это наша земля, наша территория. Мы здесь работаем, учимся и будем дальше учиться», — говорил Лукашенко.

По плану, учения «Союзная решимость» должны завершиться 20 февраля. Ранее российские власти обещали, что после маневров выведут из Белоруссии все задействованные в них соединения. Об этом же говорили в белорусском Генштабе.