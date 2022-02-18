Путин присвоил звание генерал-майора главе УФСИН по Саратовской области

О присвоении звания говорится в указе президента России, подписанном 17 февраля, пишет «Новая газета».

Ефаркин руководит саратовским УФСИН с октября 2021 года. Он стал временным главой управления после того, как правозащитный проект Gulagu.net опубликовал несколько видео со сценами сексуального насилия и пыток в ОТБ-1 — Саратовской туберкулезной больнице № 1. До этого Ефаркин работал первым замначальника главного оперативного управления ФСИН России, прежде — начальником оперативного отдела управления ФСИН по Красноярскому краю.

Gulagu.net связывал Ефаркина с пытками в Красноярске, в СИЗО-1 и КТБ-1 (краевой туберкулезной больнице). Правозащитники также сообщали, что он был причастен и к пыткам в саратовской ОТБ-1.

«Новая» тоже публиковала свидетельства причастности Ефаркина к издевательствам над заключенными.