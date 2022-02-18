В СНБО Украины не увидели угрозы российского вторжения

«Если речь идет о полномасштабной операции по отношению к нашему государству, то мы такого не видим», — заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телеканала «1+1» (цитата по ТАСС).

При этом он отметил, что фиксируются «провокации со стороны России» в Донбассе. На чем основаны эти данные, секретарь СНБО не уточнил. «Цель [провокаций] заключается в том, чтобы мы начали мощно отвечать, чтобы обвинить нас в том, чего мы делать не собираемся», — полагает Данилов.

По его словам, украинская армия «абсолютно готова» к такому развитию событий, но Киеву следует проявить сдержанность в вопросе самопровозглашенных республик.

Запад с осени 2021 года обвиняет Россию в подготовке вторжения в Украину. Москва категорически отвергает обвинения, называя их голословными.

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