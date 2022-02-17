The Guardian назвала «слив» разведданных способом остановить атаку РФ на Украину

В ходе эскалации конфликта на востоке Европы США и Великобритания стали охотнее делиться секретной информацией, чтобы помешать угрозе российского вторжения, пишет The Guardian. В Вашингтоне и Лондоне регулярно проводят брифинги для прессы, в том числе с участием представителей спецслужб, которые редко общаются с журналистами, и с подробным описанием потенциальной тактики Кремля. Как заявил советник Госдепартамента США, все это делается для того, чтобы заранее озвучить военные планы России и тем самым помешать ей воплотить их в реальность.

При этом Запад пытается обыграть Москву ее же методами. «Я думаю, Запад становится более опытным в использовании разведданных. Это то, что мы называли информационной войной, когда это делали русские, и то, в чем мы раньше никогда не были хороши», — заявил журналистам ветеран секретной службы ЦРУ Джон Сайфер. «Эта информация предназначена не для американцев или англичан, а только для одного потребителя: Владимира Путина. Он знает, правда это или нет, поэтому если мы публикуем правдивые разведданные, ему приходится решать, как это повлияет на его стратегию».

Если ситуация действительно обстоит так, пишет The Guardian, то любой незначительный фактор, например, устранение элемента неожиданности, может иметь значение. «Я думаю, в России были застигнуты врасплох, потому что не понимали, как много об этом знают США и Британия, и не думали, что этот будет опубликовано», — заявила изданию директор центра Евразийских, российских и восточноевропейских исследований Джорджтаунского университета Анджела Стент. «Поэтому, возможно, это повлияло на то, что Путину пришлось переосмыслить некоторые вещи, которые он собирался сделать».

Между тем, пишет издание, «Кремль уже насмехается над западной разведкой». В частности, речь идет о дате вторжения, которую западные СМИ назначили на 16 февраля.