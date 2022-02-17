WSJ: ФРС не сможет помочь финансовой системе в случае нового кризиса

Если российские войска, стянутые к границам Украины, действительно начнут войну в Европе, Федеральная резервная система, на помощь которой в кризис рассчитывают инвесторы, не сможет им помочь. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Мировые рынки надеются на помощь ФРС всякий раз, когда в финансовой системе назревают проблемы, пишет издание. Но сейчас возможная поддержка выглядит менее надежной из-за инфляции. На положение мировой финансовой системы влияют не только страх из-за возможного вторжения РФ в Украину и угроза резкого роста цен на природные ресурсы в случае войны, но и политика ФРС, которая «изо всех сил пытается догнать инфляцию».

«Рост цен на АЗС может быть болезненным, но повышение процентных ставок ФРС не поможет добывать больше нефти, а только замедлит экономику, и, следовательно, спрос на топливо», — сообщает WSJ. «Проблема в том, что ФРС уже попыталась проигнорировать единичный инцидент, что привело к катастрофе». Издание имеет в виду проблемы с поставками, вызванные пандемией, и пишет, что именно это стало причиной высокой инфляции. «ФРС изначально ничего не предпринимала, потому что считала такие проблемы временными…но они продолжались слишком долго».

Также на действия ФРС влияют уроки 1970-х годов, пишет WSJ. «Противореча инфляционным ожиданиям простых рабочих и предприятий, такой шок может повысить их требования к зарплате, которые подтолкнут вверх цены». В отличие от тех времен, считают аналитики, рецессия в этом году кажется маловероятной, но главная проблема в том, что, как и тогда, ФРС «сильно отстала от кривой инфляции, что оставляет меньше гибкости для изменения курса при сильных потрясениях».

С таким количеством проблем, считают эксперты, сложно быть уверенными в том, что ФРС предложит помощь рынкам, «если вторжение России еще больше подтолкнет инфляцию». К тому же, сейчас меньше возможностей для этого: ставки уже на самом низу.