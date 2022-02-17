Мэрия Москвы заинтересовалась запросами жителей столицы в поисковых системах

Как пишет «Коммерсантъ», программа также будет отражать карту происшествий в режиме реального времени. Доступ к приложению получат московские чиновники и силовики.

Издание обнаружило на портале госзакупок, что 9 февраля ГКУ «Информационной город», подведомственное департаменту информационных технологий (ДИТ) Москвы, заключило контракт с ООО «КАМА Технологии» (учреждено в Перми в мае 2016 года) на доработку «Информационно-аналитической системы мониторинга криминогенной обстановки и общественной безопасности» столицы. Сумма контракта составила 158 млн руб. Работы должны быть выполнены в течение полугода.

Исполнитель госконтракта обязан разработать мобильное приложение «Сводка», с помощью которого органы исполнительной власти Москвы смогут получать в режиме онлайн данные об уровне криминогенной обстановки и общественной безопасности. Приложение будет использовать данные «Яндекс.Карт» и 2ГИС.

Помимо этого, система будет собирать данные из «Яндекс Wordstat» (сервис для оценки пользовательского интереса к конкретным тематикам и для подбора ключевых слов рекламодателями) и аналогичной системы Google Trends.

Как полагают эксперты, опрошенные газетой, не стоит опасаться того, что власти используют персональные данные о запросах конкретных пользователей в поисковиках. Они поясняют, что «Яндекс Wordstat» и Google Trends выдают обезличенную информацию.

Председатель Ассоциации участников рынков данных Иван Бегтин отметил, что было бы эффективным наладить и поток информации в обратную сторону: сделать открытыми данные из системы мониторинга криминогенной обстановки.