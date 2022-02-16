Китай: США «разыгрывают угрозу военных действий» со стороны России

МИД Китая обвинил США в преувеличении российской военной угрозы Украине. Об этом, как пишет Reuters, заявил официальный представитель ведомства Ван Вэньбинь.

«Такая настойчивая шумиха и дезинформация со стороны некоторых западных стран создают неопределенность в мире, и так полном проблем, и усугубляют страдания и раскол», — сказал он на брифинге в Пекине. Чиновник призвал прекратить «кампании по дезинформации».

Ранее лидеры нескольких стран критиковали Китай за позицию по украинскому кризису. В частности, об этом заявлял премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Глава МИД КНР заявил, что Россия и Китай «работают над развитием отношений добрососедства и сотрудничества на основе неконфронтации и ненацеливания на третьи страны».

С ноября 2021 года сообщается о наращивании российских военных сил у границы с Украиной. Ситуация привела к эвакуации дипломатов нескольких десятков стран из Киева и частичной остановке коммерческих полетов в Украине.