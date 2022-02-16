ЕС планирует заблокировать миллиардные платежи своим членам за нарушение демократических принципов

Евросоюз имеет право лишать крупных платежей своих членов, уличенных в нарушении демократических принципов. Такое постановление вынес Верховный суд ЕС, пишет The Washington Post.

Речь идет в первую очередь о Венгрии и Польше. Власти этих стран обвиняют в снижении демократических стандартов, при этом оба государства входят в число крупнейших бенефициаров от членства в Евросоюзе. В 2021 году было принято право ЕС приостанавливать выплаты членам из бюджета за отступление от демократии. В середине января Bloomberg сообщал, что ЕС может заблокировать для этих стран субсидии из бюджета и выплаты на восстановление после пандемии коронавируса. Так, Польша может лишиться более 130 млрд евро, а Венгрия — более 40 млрд за реформы судебной системы, коррупцию и отказ от верховенства европейского права. Сообщалось, что Варшава и Будапешт могут использовать средства от Евросоюза не по назначению.

По оценкам экспертов, на которых ссылался Bloomberg, польский злотый может потерять более 12% к доллару, а рост ВВП страны замедлится на 1,4%, если мера в отношении Польши заработает до конца 2023 года. Ранее Варшаву оштрафовали на 1 млн евро в сутки из-за отказа упразднить дисциплинарную палату ее Верховного суда. Власти Польши тогда заявили, что не должны платить этот штраф.

Ожидается, что в ближайшие недели Еврокомиссия опубликует подробные инструкции по использованию механизма.