Специалисты по кибербезопасности: угрозы российских атак в цифровом мире могут быть преувеличены

Опасения по поводу кибератак со стороны России могут быть преувеличены. Об этом, как пишет Bloomberg, заявила исполнительный вице-президент компании Mandiant Сандра Джойс. По ее словам, паника по поводу угроз со стороны Кремля может помешать дипломатии.

Джойс, компания которой специализируется на кибербезопасности и тесно сотрудничает с властями США, предостерегла от паники по этому поводу. «У нас было гораздо больше смертей и разрушений от настоящих войн, чем из-за угроз в киберпространстве. Я видела множество заголовков, которые заставляли меня думать: «Нам просто нужно взять себя в руки и успокоиться». При этом Джойс не отрицает, что опасения новых кибератак в случае, если против России введут санкции, обоснованы.

Сандра Джойс отмечает, что ранее хакеры уже демонстрировали свою готовность использовать против США агрессивные тактики в цифровом пространстве. Но, по ее словам, недавние события у российско-украинской границы привели к чрезмерной риторике. Организации, считает специалист, должны сосредоточиться на усилении своей защиты, но сами по себе атаки, по ее мнению, не так страшны.

«Мы можем восстановить сеть, и мы устойчивы, когда дело до этого доходит. Мы можем принять подготовительные меры, а затем восстановиться. Некоторая терминология создает впечатление, что этой устойчивости не существует», — заявила она.

15 февраля банки и госучреждения Украины подверглись кибератакам. Власти страны не приписывали кому-либо ответственность за произошедшее, но, обращает внимание издание, это произошло после заявления американского президента Джо Байдена о том, что российские войска по-прежнему находятся у границ с Украиной. Украинские сайты также были атакованы в январе, и следствие обвиняло в этом хакеров из России. Кроме того, власти США предупредили крупные компании своей страны о необходимости подготовиться к возможным взломам.