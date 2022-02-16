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Специалисты по кибербезопасности: угрозы российских атак в цифровом мире могут быть преувеличены

16.02.2022

По их мнению, западные системы более устойчивы перед взломами, чем может казаться

Опасения по поводу кибератак со стороны России могут быть преувеличены. Об этом, как пишет Bloomberg, заявила исполнительный вице-президент компании Mandiant Сандра Джойс. По ее словам, паника по поводу угроз со стороны Кремля может помешать дипломатии.

Джойс, компания которой специализируется на кибербезопасности и тесно сотрудничает с властями США, предостерегла от паники по этому поводу. «У нас было гораздо больше смертей и разрушений от настоящих войн, чем из-за угроз в киберпространстве. Я видела множество заголовков, которые заставляли меня думать: «Нам просто нужно взять себя в руки и успокоиться». При этом Джойс не отрицает, что опасения новых кибератак в случае, если против России введут санкции, обоснованы.

Сандра Джойс отмечает, что ранее хакеры уже демонстрировали свою готовность использовать против США агрессивные тактики в цифровом пространстве. Но, по ее словам, недавние события у российско-украинской границы привели к чрезмерной риторике. Организации, считает специалист, должны сосредоточиться на усилении своей защиты, но сами по себе атаки, по ее мнению, не так страшны.

«Мы можем восстановить сеть, и мы устойчивы, когда дело до этого доходит. Мы можем принять подготовительные меры, а затем восстановиться. Некоторая терминология создает впечатление, что этой устойчивости не существует», — заявила она.

15 февраля банки и госучреждения Украины подверглись кибератакам. Власти страны не приписывали кому-либо ответственность за произошедшее, но, обращает внимание издание, это произошло после заявления американского президента Джо Байдена о том, что российские войска по-прежнему находятся у границ с Украиной. Украинские сайты также были атакованы в январе, и следствие обвиняло в этом хакеров из России. Кроме того, власти США предупредили крупные компании своей страны о необходимости подготовиться к возможным взломам.

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