«Ъ»: власти рассматривают введение налога на Steam и другие игровые платформы

Фонд поддержки разработчиков патриотических видеоигр, возможно, будет наполняться за счет допналога на иностранные платформы дистрибуции. Источники «Коммерсанта» сообщили, что рассматривается идея собирать с них по 5% от оборота в России.

По расчетам, о которых сообщает «Ъ», таким образом фонд будет пополняться примерно на 10 млрд рублей в год. Площадки, о которых идет речь — Steam, PlayStation Store, Epic Games Store и др. К примеру, глобальная аудитория Xbox Games Store, принадлежащего Microsoft, по итогам 2020 года составила около 100 млн человек. По данным xboxstat, в России учетные записи в сервисе есть у 403 тыс. человек. Аудитория Steam в мире составляет более 120 млн пользователей, данные по России не раскрываются. По итогам прошлого года объем российского рынка видеоигр должен вырасти на 1% год к году до 165,5 млрд рублей.

Бизнес-модель фонда, о котором стало известно в 2021 году, сейчас дорабатывает Минцифры. Планируется, что он будет поддерживать разработчиков игр, популяризующих российскую историю и культуру. Предложения по его созданию три министерства должны были представить до ноября прошлого года. На данный момент они собраны и направлены в правительство.

Собеседники «Коммерсанта» отмечают, что такая практика используется в мире. Так, Дания рассматривает спецсбор на поддержку кино, во Франции действует налог на цифровые платформы, в Великобритании местные разработчики получают гранты. Собеседники издания отмечают, что мера не должна стать серьезной нагрузкой для зарубежных платформ, но есть опасения, что деньги будут направлять на проекты с политической агитацией.