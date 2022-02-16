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«Ъ»: власти рассматривают введение налога на Steam и другие игровые платформы

16.02.2022

По данным газеты, средства будут пополнять фонд патриотических видеоигр

Фонд поддержки разработчиков патриотических видеоигр, возможно, будет наполняться за счет допналога на иностранные платформы дистрибуции. Источники «Коммерсанта» сообщили, что рассматривается идея собирать с них по 5% от оборота в России.

По расчетам, о которых сообщает «Ъ», таким образом фонд будет пополняться примерно на 10 млрд рублей в год. Площадки, о которых идет речь — Steam, PlayStation Store, Epic Games Store и др. К примеру, глобальная аудитория Xbox Games Store, принадлежащего Microsoft, по итогам 2020 года составила около 100 млн человек. По данным xboxstat, в России учетные записи в сервисе есть у 403 тыс. человек. Аудитория Steam в мире составляет более 120 млн пользователей, данные по России не раскрываются. По итогам прошлого года объем российского рынка видеоигр должен вырасти на 1% год к году до 165,5 млрд рублей.

Бизнес-модель фонда, о котором стало известно в 2021 году, сейчас дорабатывает Минцифры. Планируется, что он будет поддерживать разработчиков игр, популяризующих российскую историю и культуру. Предложения по его созданию три министерства должны были представить до ноября прошлого года. На данный момент они собраны и направлены в правительство.

Собеседники «Коммерсанта» отмечают, что такая практика используется в мире. Так, Дания рассматривает спецсбор на поддержку кино, во Франции действует налог на цифровые платформы, в Великобритании местные разработчики получают гранты. Собеседники издания отмечают, что мера не должна стать серьезной нагрузкой для зарубежных платформ, но есть опасения, что деньги будут направлять на проекты с политической агитацией.

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