Украина вновь запросила помощи у НАТО

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям обратилась за международной помощью к Евроатлантическому координационному центру реагирования на стихийные бедствия и катастрофы, сообщается на сайте НАТО. Уточняется, что Киев готовится к «крупномасштабным чрезвычайным ситуациям различного характера, которые могут затронуть мирное население».

Список запрошенного оборудования и техники содержит 78 пунктов, среди которых бульдозеры, тракторы, надувные лодки, машины для разминирования, средства поиска взрывных устройств, аппаратура для связи, костюмы химзащиты и медикаменты.

Запад обвиняет Россию в подготовке вторжения в Украину. Москва категорически отвергает обвинения, называя их голословными.