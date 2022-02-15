Борис Джонсон: санкции затронут владельцев британской недвижимости

Меры, которые введут в случае российского вторжения в Украину, затронут собственников недвижимости в Великобритании. Также они помешают компаниям из России привлекать капитал на финансовых рынках этой страны, заявил британский премьер-министр Борис Джонсон.

Как пишет Reuters, санкции будут направлены против конкретных компаний и финансовых учреждений. Также будут установлены личности россиян, которые владеют недвижимостью или фирмами в Британии.

Джонсон также заявил о противоречивых сигналах Москвы: по его словам, с одной стороны, Кремль открыт к диалогу и заявляет об отводе войск, с другой — разведданные «не обнадеживают» и говорят о том, что российские военные разворачивают полевые госпитали в Белоруссии.

О том, что санкции могут затронуть собственников недвижимости в Соединенном королевстве, «значимых для Кремля», ранее заявила глава МИД этой страны Лиз Трасс.