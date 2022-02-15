Замдекана факультета права ВШЭ задержан по делу о растрате

Заместителя декана факультета права Высшей школы экономики Александра Ларичева задержали по делу о растрате, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Сообщается, что МВД будет просить о заключении его под стражу.

По данным агентства, фигуранта подозревают в присвоении или растрате в особо крупном размере. В Тверском районном суде Москвы подтвердили ТАСС получение ходатайства об аресте, но отказались привести подробности.

Ларичев занимает пост замдекана факультета права по научной работе с 2020 года. Ранее он был завкафедрой государственного права Карельского филиала РАНХиГС, а также работал во Всероссийском государственном университете юстиции, университете Вестерн в Канаде и Стенфордском университете в США.

Фото: Facebook Александра Ларичева