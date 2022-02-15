В Кремле начались переговоры Путина и Шольца

Как пишет «Коммерсантъ», в целях соблюдения социальной дистанции Владимир Путин и Олаф Шольц проводят переговоры за тем же длинным столом, что и с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

«Безусловно, сегодня значительную часть нашего времени мы посвятим обсуждению ситуации в Европе с безопасностью и с теми дискуссиями, которые сейчас так остро развернулись по этому вопросу, в том числе в связи с событиями вокруг Украины», — сказал президент России в начале встречи. Он констатировал, что РФ остается надежным поставщиком энергоресурсов в Европу. По словам Путина, сотрудничество идет на рыночных принципах. «Не было за все эти десятилетия ни одного сбоя в поставках энергоносителей из России», — подчеркнул он.

Шольц со своей стороны сказал, что рад встрече. Проблему двусторонних отношений РФ и ФРГ, по его словам, необходимо решать на основе диалога.

Ранее Дмитрий Песков сообщил журналистам, что канцлер Германии отказался сдавать российский ПЦР-тест и воспользовался услугами немецкого врача в присутствии российского медика.

Накануне Олаф Шольц был в Киеве, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.