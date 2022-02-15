FT: пророссийским лидером в Украине в случае вторжения РФ может стать экс-депутат Рады Царев

Экс-депутат Рады и бывший спикер «парламента Новороссии» Олег Царев может возглавить «марионеточное правительство» Украины в случае вторжения России. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на представителя американской разведки. По его данным, информацию донесли до союзнических Великобритании, Австралии, Канады и Новой Зеландии.

Издание отмечает, что эти данные «поразили» представителей политических кругов России и Украины. Москва официально не комментировала новости, а сам Олег Царев назвал это «забавной ситуацией» и отметил, что работает директором санатория в Ялте, и его даже не зовут на российское телевидение. По данным FT, Царев управляет несколькими оздоровительными центрами.

Бывший спикер «Новороссии» — не первый кандидат на «управление Украиной в случае российского вторжения». По мнению аналитиков, его фигура «несет еще меньше смысла» для Кремля, чем предыдущие. Политконсультант США Брайан Меффорд назвал Царева «дискредитированным клоуном».

Ранее МИД Великобритании сообщил, что Кремль планирует установить в Киеве «марионеточный режим». В докладе говорилось, что на место руководителя страны в таком случае могут поставить экс-депутата Верховной Рады Евгения Мураева.