WP: как далеко Китай готов зайти в поддержке России

«Демонстрация дружбы России и Китая на открытии Олимпиады в Пекине могла растопить сибирские льды», — пишет The Washington Post, говоря о том, что КНР на данный момент остается российским союзником. Об этом свидетельствует и то, что Владимир Путин был одним из немногих мировых лидеров, приехавших на Игры, и совместное заявление лидеров двух стран почти на 5,5 тыс. слов. На фоне угрозы новых санкций из-за возможного вторжения в Украину Москва накапливает валютные резервы, урезает траты и переориентирует торговлю с США и Европы. «Даже России нужны друзья, и Китай — лучшая ставка Путина», — делает вывод WP.

Издание пишет, что союз двух стран может быть завязан на общих интересах и одних врагах, и называет такое партнерство «бромансом». В начале февраля на форуме Атлантического совета экс-советник США по нацбезопасности Стивен Хэдли заявил, что Китай, который имеет торговые связи и политические отношения с Украиной, не одобрит российское вторжение формально, но «обвинит Штаты и Запад в том, что они спровоцировали ситуацию и не приняли во внимание интересы безопасности Москвы».

Перед Олимпийскими играми сообщалось, что Си Цзиньпин просил Владимира Путина не нападать на Украину во время соревнований, но Пекин опроверг эту новость. Между тем, пишет WP, есть основания полагать , что партнерство РФ и КНР может быть ограничено, особенно в случае санкций, которые неизбежно затронут торговых партнеров российских компаний в Китае в случае нарушений. «Пекин не любит иностранные ноу-хау, отдает приоритет интересам экономики и склонен хеджировать свои ставки», — пишет издание. При этом в госсми КНР США и НАТО предстают «провокаторами в гибридной войне» против Кремля. Но в официальную поддержку такая риторика пока не переросла. Заявления Пекина подчеркивают нейтралитет и невмешательство, как и во время аннексии Крыма, когда Китай критиковал санкции против Москвы, но ставил на первое место свой доступ к западным рынкам и финансовым системам.

Эксперты, опрошенные журналистами, говорят, что все-таки сейчас поддержка России Китаем может быть сильнее. Не исключено, что благодаря этому Москва отвела войска от азиатской границы и отправила их на учения в Белоруссию. В 2022 году соперничество КНР и США сильнее, чем несколько лет назад, и стоит «недовольства европейских лидеров и потенциальных издержек Украины». Кроме того, по их мнению, КНР может рассматривать текущую ситуацию с Украиной как пример вероятного поведения Запада на его агрессию на Тайване.