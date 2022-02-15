Госдума проголосовала за направление Путину обращения о признании ДНР и ЛНР

Спикер Госдумы Вячеслав Володин обосновал решение тем, что Украина не соблюдает Минские соглашения, пишет «Коммерсантъ». В украинском МИД ранее говорили, что расценят признание самопровозглашенных республик Донбасса как выход России из Минских договоренностей.

На сегодняшнем заседании в нижней палате парламента РФ состоялось голосование по двум проектам о признании ДНР и ЛНР: Фракция КПРФ предлагала отправить обращение напрямую Владимиру Путину; «Единая Россия» настаивала на том, что обращение сначала нужно согласовать с министерством иностранных дел и другими профильными структурами. В итоге был принят вариант коммунистов.

По словам Володина, «депутаты считают, что признание ДНР и ЛНР создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты жителей республик от внешних угроз, а также для укрепления международного мира и региональной стабильности в соответствии с целями и принципами Устава Организации Объединенных Наций и положит начало процессу международного признания обоих государств».