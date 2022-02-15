Особое дело Алексея Навального

Журналисты не преминули сравнить два события, два стола: Алексей Навальный в актовом зале ИК-2, где проходит выездное судебное заседание , и встреча президента путина с его министром иностранных дел накануне





Снимок с экрана телевизора в ИК 2. Под экраном, который весит в зале колонии, вывешен обычный тюремный духоподьемный плакат: "Широкий простор для мечты и для жизни/ Грядущие нам открывают года./ Нам силу дает наша верность Отчизне/ Так было, так есть и так будет всегда"

Судебный зал устроили в актовом зале колонии, куда поставили столы для зека Навального, прокурора и адвокатов. Нигде на фотографиях не видно стола судьи.После эмоционального поста Юлии Навальной , которая потребовала допустить ее в колонию на выездное судебное заседание, ее допустили в зал. Журналистов расположили в двух залах: в одном наблюдать за судебным заседанием можно по телевизору, в другом — лично, но все электронные средства связи нужно было сдать.Телефоны отобрали и у адвокатов Навального, Ольги Михайловой и Вадима Кобзева. Адвокаты подали ходатайство о проведении судебного разбирательство в суде по месту преступления, то есть в Москве.

Алексея Навального обвиняют в четырех эпизодах мошенничества, которые привели к хищению на на общую сумму 2 миллиона 693 тысячи 503 рубля.

Суть дела журналисты узнали лишь из видеоролика соратника политика Ивана Жданова: с адвокатов Навального взята подписка о неразглашении. А кроме того коллеги Навального сделали специальный сайт, на котором предложили читателям сыграть в игру: "Вы Навальный. Попробуйте избежать тюрьмы". Там же опубликовано постановление о привлечении Навального в качестве обвиняемого от 1 ноября 2021 года.

Как пишет издание Медиазона*, следствие считает, что еще в 2015 году Навальный с коллегами решили незаконно обогатиться, а для этого устроили в 2018 году перфоманс под названием "выборы президента РФ". То есть, Навальный делал вид, что он хочет избраться президентом, создал в 83 регионах страны свои представительства, исколесил страну и вкривь и вкось, и все только для того, чтобы собрать донаты. Потому что, пишут следователи, Навальный же знал, что у негосудимость , а потому он лишен пассивного избирательного права. (Напомним, что 23 февраля 2016 году Европейский суд по правам человека в Страсбурге постановил, что приговор по делу Кировлеса Навальному и Офицерову необходимо отменить, а самих осужденных оправдать.)

Следователи нашли четырех потерпевших, которых ввел в заблуждение Навальный с подельниками. Один из них,Александр Кошелев, разнорабочий из Москвы, внес на счет, связанный с политиком 1 миллион 20 тысрублей. «Чтобы внести вот так наличные в отделение кому угодно, надо знать номер счета. И Кошелев знал. Сказал кассирше наизусть. Только вот проблема: номер нашего счета не публиковался нигде. Его просто не было в открытом доступе», — цитирует Жданова издание Медиазона.

Пенсионер из Ленинградской области Михаил Костенко — второй свидетель обвинения. Вторым потерпевшим оказался пенсионер из Ленинградской области Михаил Костенко. Он, вдохновившись расследованием о сыне пресс-секретаря Путина, перевел 50 тыс 100 рублей. Иван Жданов уверен, что это "ряженые пострадавшие" : один внес наличные на счет, который не мог знать — он никогда не публиковался, другой оказался связан с известным кремлевским троллем, которого регулярно используют в пиар-кампаниях против оппозиции.

Еще двое потерпевших — предприниматели Вячеслав Кузин и Александр Карнюхин. Кузин в течение нескольких лет перевел политику почти миллион рублей ( 957 820 рублей), Карнюхин — 665 583 рубля. По словам Жданова первый, Вячеслав Кузин, сейчас сидит под домашним арестом ( раньше был в СИЗО по уголовному делу), у второго проблемы с налоговиками.

По словам адвокатов, если Навального признают виновным, ему грозит по этому дело до 10 лет тюрьмы.

Вместе с делом о мошенничестве, в том же деле Навального обвиняют в оскорблении судьи Акимовой. Почему следователи решили объединить два разных дела в одно — ответа нет. "Потому",— резюмировали адвокат Навального Ольга Михайлова в разговоре с The New Times.

*

Российские власти считают издание Медиазона — СМИ, выполняющим функцию иноагента