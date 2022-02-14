Президент Украины Владимир Зеленский обратился к соотечественникам













Нас пугают большой войной и в очередной раз назначают дату военного вторжения. Это уже не первый раз. Но наше государство сегодня сильное, как никогда.



Мы стремимся к миру и хотим решать все вопросы исключительно путем переговоров. И Донбасс, и Крым вернутся в Украину. Исключительно дипломатическим путем. Мы не посягаем на чужое, но и своего не отдадим. Мы имеем прекрасную армию. Наши ребята имеют уникальный боевой опыт и современное оружие. Это уже в разы более сильная армия, чем восемь лет назад.

Нам говорят, что 16 февраля станет днем нападения. Мы сделаем его Днем единения. Соответствующий указ уже подписан. В этот день мы вывесим национальные флаги, наденем сине-желтые ленты и покажем всему миру наше единство.

У нас одно большое европейское стремление. Мы хотим свободы и готовы за нее бороться. Мы все хотим жить счастливо, а счастье любит сильных. Мы никогда не умели сдаваться и не собираемся этому учиться.

Любите Украину! Мы спокойны! Мы сильны! Мы вместе!