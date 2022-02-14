Борис Джонсон проведет переговоры с союзниками Великобритании по украинскому вопросу

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон проведет переговоры с мировыми лидерами по украинскому вопросу, пишет The Guardian. С кем именно он намерен встретиться, пока не сообщается.

Джонсон считает, что ситуация находится «в критической точке», поэтому нужно продолжать переговоры, стремясь разрешить ситуацию мирным, дипломатическим путем. Издание отмечает, что Джонсон стремится взаимодействовать по этому вопросу с лидерами Северной Европы и стран Балтии. Предполагается, что британский премьер отправится на переговоры ближе к концу недели.

Ранее сообщалось, что на этой неделе в Брюссель на встречу министров обороны стран НАТО отправится глава ведомства Британии Бен Уоллес. Кроме того, по данным The Guardian, в ближайшие дни Великобритания может объявить о дополнительной оборонной и финансовой поддержке для Украины.