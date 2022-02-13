США начали вывозить из Донецка свой персонал миссии ОБСЕ

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на очевидцев. Официально в ОБСЕ не комментировали эту информацию.

Эвакуацию подтверждает «Интерфакс» со ссылкой на источник. «Сейчас шесть автомобилей пересекают линию разграничения через КПВВ ''Александровка'' [пригород Донецка] в направлении Украины», — говорится в сообщении.

По словам собеседника агентства, это может свидетельствовать о начале эвакуации наблюдателей из самопровозглашенной Донецкой народной республики, так как ранее, как правило, линию соприкосновения пересекали всего два-три патрульных автомобиля миссии.

Фото: Reuters