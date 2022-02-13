В Кремле рассказали о нескольких предложениях Байдена по безопасности

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил об итогах консультаций лидеров двух стран. По его словам, которые приводит «Интерфакс», Джо Байден выдвинул несколько предложений по безопасности, а Россия пообещала учесть их в своих ответах США и НАТО.

«Он [Байден] как сказал, является приверженцем дипломатического пути и в этой связи изложил целый ряд соображений, которые, на его взгляд, учитывают многие из российских озабоченностей и инициатив, изложенных и переданных нами американцам и натовцам в проектах документов по гарантиям безопасности», — сказал Ушаков.

«Президент России среагировал в том духе, что российская сторона, конечно, внимательно проанализирует высказанные Байденом соображения и будем их, несомненно, учитывать. Но, к сожалению, и это было сказано, эти соображения не затрагивают центральных, ключевых элементов российских инициатив», — добавил помощник главы государства. Другие подробности он не привел.

В Белом доме со своей стороны сообщили, что Байден предупредил Путина о «серьезных последствиях», которые быстро наступят, если Россия нападет на Украину.

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