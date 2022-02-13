СМИ сообщили о закрытии неба над Украиной

Как пишет украинское издание «Страна.ua», в документе говорится, что через 48 часов перестанет действовать необходимая для полетов страховка на Украине. Владельцы частных бортов подтвердили получение уведомления, однако иностранные авиаперевозчики, включая Swiss и Ryanair, не останавливали продажи на рейсы из Киева.

На полеты могут повлиять два аспекта: страховка лизинговых самолетов, а также гражданской ответственности авиакомпаний, пояснил руководитель консалтингового агентства Friendly Avia Support Александр Ланецкий. По его словам, «без последней попросту нельзя поднимать самолеты в небо».

«Страховки по самолетам сложные и дорогие, как правило, их обеспечивает не одна компания, а несколько. К примеру, у украинского авиаперевозчика может быть страховка от украинской страховой компании, но обязательно с перестраховкой в Лондоне. Если там дадут команду сворачиваться, гарантий не будет и по украинским перевозчикам», — пишет издание со ссылкой еще на один источник.

Страховой рынок «занервничал» после заявления нидерландской авиакомпании KLM о прекращении работы на Украине, считает глава Ассоциации страхового бизнеса Вячеслав Черняховский.

12 февраля KLM объявила о приостановке полетов на Украину до дальнейшего уведомления.

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