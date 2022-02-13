The Economist: Угроза войны стала непосредственной

Наращивание войск вступило в новую фазу. Российские подразделения отправляются с крупных баз в районы сосредоточения у границы. Войска перемещаются, чтобы соединиться со своей техникой. Вводятся в строй жизненно важные средства обеспечения войны, такие как полевые госпитали и инженерные подразделения



Россия осуществляет самое крупное наращивание военного потенциала в Европе со времен холодной войны. Она потребовала от НАТО отступить из Восточной Европы и исключить вступление Украины в альянс. Недели дипломатии не дали никаких результатов. 11 февраля Джейк Салливан, советник президента Джо Байдена по национальной безопасности, предупредил, что "угроза стала непосредственной". По сообщениям, г-н Байден позвонил европейским союзникам, чтобы сообщить им о вероятности нападения.

Около 100 российских батальонных тактических групп — боевые формирования численностью около 1000 военнослужащих, сопровождаемые средствами ПВО, артиллерией и материально-техническим обеспечением — собрались на границах Украины с Россией и Беларусью. Наращивание войск вступило в новую фазу. Российские подразделения отправляются с крупных баз в районы сосредоточения у границы. Войска перемещаются, чтобы соединиться со своей техникой. Вводятся в строй жизненно важные средства обеспечения войны, такие как полевые госпитали и инженерные подразделения. Все это видно. Америка и ее союзники по НАТО внимательно следят за мобилизацией России, используя спутники-шпионы, наблюдательные полеты и другие средства сбора разведданных.

Но в 21 веке за происходящим наблюдают и другие. Разведка с открытым исходным кодом, известная как osint, является процветающей областью. Журналисты, исследователи и любители используют снимки коммерческих спутников, видео, размещенные в социальных сетях, сайты слежения за кораблями и самолетами и другие общедоступные источники, чтобы увидеть перемещение и скопление военных сил почти в режиме реального времени. Эти методы применяются в российско-украинском кризисе.

Ельня

Чтобы понять, почему наращивание сил выглядит более угрожающе, начнем с Ельни, базы в 125 км от границы России с Беларусью, где обычно дислоцируется 144-я гвардейская мотострелковая дивизия. В ноябре прошлого года Ельня начала заполняться техникой из 41-й общевойсковой армии, высокоуровневого формирования, которое обычно включает в себя несколько дивизий и базируется более чем в 3000 км в Сибири. По данным компании Janes, занимающейся оборонной разведкой, спутниковые снимки, сделанные в конце января, показали, что войска начали занимать палатки. Внутренний обогрев растопил снег сверху; окружающая земля превратилась в грязную слякоть, что указывает на интенсивное хождение .

Сейчас Ельня пустеет. Это происходит под покровом облаков, вне поля зрения обычных оптических спутниковых снимков. Но, как писал The Economistв недавнем выпуске Technology Quarterly, спутники с радаром с синтезированной апертурой (РСА) помогают обойти эту проблему. Спутники Sentinel-1 Европейского космического агентства делают снимки всех мест в Европе каждые шесть дней. Результаты получаются зернистыми, то есть невозможно выделить отдельные автомобили или здания. Но искусственные сооружения отражают радиолокационные волны от спутников SAR особенно хорошо. Здесь они окрашены в фиолетовый цвет. Это позволяет увидеть резкие изменения в Ельне в период с 23 января по 11 февраля.

41-я общевойсковая армия продвигается на юг, к украинской границе. Анонимный аналитик с открытым исходным кодом, который ведет твиттер под ником @danspiun, рассказал изданию The Economist, как он и другие обнаружили это. Российские водители с энтузиазмом используют камеры, установленные на их приборных панелях, чтобы фиксировать дорожно-транспортные происшествия. В последние недели портативные камеры фиксируют перемещение военной техники по автомобильным и железным дорогам - изображения, которые затем распространяются в Интернете.











Один видеоклип (слева), размещенный на TikTok, показывает оборудование на станции. Фон позволяет "геолокационно определить", что это станция Новозыбков в Брянске, примерно в 35 км от границы с Украиной. Во втором ролике (справа) на той же станции виден другой поезд, груженный бронетехникой, некоторые вагоны которого отцеплены. Восьмизначный номер, выбитый на поезде, можно сопоставить с сайтом, который отслеживает движение поездов. Поезд начал свой путь в Ельне —лагере, который опустошался, и проследовал в Новозыбков.



По мере опустения Ельни и прибытия новых подразделений со всей России, восточная граница Украины становится все более насыщена российскими войсками. Возьмем, к примеру, город Курск, известный танковым сражением между Германией и СССР во время второй мировой войны. Одним из подразделений, участвовавших в этом сражении, была 1-я гвардейская танковая армия - главное наступательное соединение российской армии, базирующееся под Москвой. Элементы этой армии были замечены в социальных сетях к западу от Курска на прошлой неделе. Другие подразделения также появились на учебном полигоне к востоку от города, где, как считается, располагается 6-я общевойсковая армия. Генри Бойд из Международного института стратегических исследований, аналитического центра в Лондоне, предполагает, что новые прибывшие могут быть элементами 200-й мотострелковой бригады Северного флота, которая обычно базируется в Мурманске, порту у финской границы.







Россия вторглась и аннексировала Крым, Украина, в 2014 году. На спутниковых снимках ниже показано, как лагерь в Новоозерном на северо-западном побережье, где, вероятно, располагается 58-я общевойсковая армия, увеличился в размерах в период с сентября по начало февраля. Более поздние фотографии, сделанные 9 февраля, показывают увеличение численности сил за предыдущие 24 часа. На другом снимке того же места видны артиллерийские орудия, взрыхляющие землю в ходе учений. На юге, за пределами кадра, видны сверкающие воды Черного моря, где Россия собирает крупные военно-морские силы, включая десантные корабли.

На юге появился новый гарнизон. Здесь видно не только жилье, но и предполагаемый полевой госпиталь — палатка в форме креста. Армии иногда создают госпитали во время учений. Но Роб Ли из Королевского колледжа говорит, что полевые госпитали, появляющиеся в разных регионах Украины, "безусловно, ненормальны".

Российские артиллерийские орудия оставляют следы на земле во время учений. Российская армия располагает более чем 4600 артиллерийскими орудиями различных типов; в Украине, как полагают, имеется менее 2000.

В Октябрьском, в центре Крымского полуострова, на заброшенном аэродроме вырос огромный лагерь. Сейчас в нем, похоже, разместилась большая часть бригады. Палатки для личного состава размещены в бывших укрытиях для самолетов и вдоль асфальта.

спутниковые снимки показывают, что Украина сейчас окольцована российскими войсками на севере, востоке и юге



Зябровка (Беларусь)



Украина, по сути, окольцована с трех сторон из-за масштабного наращивания российской группировки в Беларуси. Спешно объявленные российско-белорусские учения "Союзная решимость" — скорее всего, прикрытие для переброски войск — начались 10 февраля и должны закончиться 20 февраля. По данным НАТО, в них могут быть задействованы до 30 000 российских военнослужащих. Некоторые из них находятся в тревожной близости от украинской земли. Зябровка, расположенная в 25 км от границы, является еще одним заброшенным аэродромом, который превратился в центр активности.

На аэродроме, судя по всему, размещается батальонная тактическая группа ВДВ, воздушно-десантных войск России, предполагает г-н Бойд. Десантники ВДВ, вероятно, будут в авангарде любого наступления.



Двойной крест, который здесь больше, чем в Новоозерном, вероятно, является еще одним полевым госпиталем. По форме он почти идентичен тем, что были созданы российскими вооруженными силами в других местах. Рядом с ним находится жилье для военнослужащих.

Чуть более чем в 50 км к востоку, еще ближе к Украине, находится Речица. На видеороликах и фотографиях в социальных сетях показаны раскинувшиеся поля российских танков, грозные системы противовоздушной обороны и даже вечеринка караоке для солдат под падающим снегом. На спутниковых снимках от 9 февраля видно, как российские машины тренируются на снегу, оставляя за собой паутинистые следы.

Вместе взятые, эти спутниковые снимки показывают, что Украина сейчас окольцована российскими войсками на севере, востоке и юге.