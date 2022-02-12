Close

#Новости

#Общество

Минюст внес в реестр «иноагентов» учредительницу издания Sota.Vision

12.02.2022

Александра Айнбиндер стала 116-й в списке

Как уточняет «Радио Свобода»*, это первое обновление перечня с 26 января. Сейчас в него входят 116 человек, организаций и редакций. Они должны маркировать свои публичные выступления, материалы и сообщения в соцсетях информацией об их статусе и отчитываться перед министерством юстиции о доходах и расходах.

Также Минюст внес в реестр незарегистрированных объединений-иноагентов «Московский комьюнити-центр для ЛГБТ+ инициатив».

*«Радио Свобода» включено Минюстом России в реестр «иностранных агентов»

Фото: Facebook Александры Айнбиндер

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование cookie-файлов.