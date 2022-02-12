РИА Новости сообщило о начале эвакуации российских дипломатов из Украины

«По заявлениям украинских граждан, российские дипломаты и сотрудники консульств на Украине начали уезжать в Россию. Об этом, в частности, говорят возникшие трудности при записи на прием в консульства и в посольство», — приводит РИА Новости слова своего источника. По его информации, Москва предприняла аналогичный шаг «на фоне официально объявленной рядом западных стран эвакуации».

В МИД РФ это назвали оптимизацией штата.

«Опасаясь возможных провокаций киевского режима или третьих стран, мы действительно приняли решение о некоторой оптимизации штатов российских загранучреждений на Украине. Обращаем внимание на то, что наши посольство и консульства продолжат выполнение своих основных функций», — заявила официальный представитель министерства Мария Захарова.

10 февраля глава российского МИДа Сергей Лавров после переговоров с британской коллегой Лиз Трасс не исключил частичной эвакуации из Украины сотрудников российского посольства и консульств в связи с аналогичным решением США и Великобритании. Затем в российской дипмиссии сообщили, что активно прорабатывают этот вопрос, но решение не принято.

Более 10 стран за сутки призвали своих граждан покинуть Украину или воздержаться от поездок туда. Среди них США, Великобритания, Нидерланды, Финляндия, Латвия, Эстония, Северная Македония, Черногория, Израиль, Япония, Южная Корея.