Reuters: США и ЕС отказались от планов отключить Россию от SWIFT

США и Евросоюз почти закончили разработку санкций на случай нападения России на Украину. Как пишет Reuters со ссылкой на американских и европейских чиновников, ограничения направлены на крупные российские банки и олигархов, но отключать РФ от международной системы платежей SWIFT не планируется. Санкции также затронут экспорт в сфере обороны и технологий.

Источники агентства уточняют, что под ограничения могут попасть ВТБ и Сбербанк, которые находятся под секторальными санкциями Минфина США с присоединения Крыма. Отмечается также, что против отключения Москвы от SWIFT активно возражали европейские страны.

«Цель состоит в том, чтобы разработать санкции, которые действительно ударили бы по России, но при этом необходимо следить за сопутствующим ущербом для тех, кто их вводит, понимая, что санкции сильнее ударят по Европе», — приводит Reuters слова своего источника.