США не исключили нападения России на Украину в ближайшие дни

Российское вторжение в Украину может произойти в «любой момент», заявили в администрации президента США. «Мы находимся во [временном] окне, когда вторжение может начаться в любое время, в том числе во время Олимпийских игр», — сказал госсекретарь Энтони Блинкен.

Советник Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан отметил, что Россия сконцентрировала на границе с Украиной достаточно войск для начала операции, но у Вашингтона нет данных, принял ли Владимир Путин окончательное решение о нападении. По словам Салливана, если это так, вторжение может начаться с воздушных бомбардировок и ракетных атак, в том числе на Киев.

Как пишет Politico по ссылкой на источники, Джо Байден заявил союзникам, что Москва может начать вторжение 16 февраля. Der Spiegel уточняет, эту дату правительству США и странам НАТО назвали в ЦРУ и американской армии, однако в Берлине не знают, на чем основан этот вывод. При этом там признают, что отчет американцев был очень детальным и основывался на многочисленных источниках информации. «Были конкретно описаны маршруты российского вторжения, а также отдельные русские части и то, какие задачи они должны взять на себя», — говорят источники немецкого таблоида в военных и дипломатических кругах ФРГ.

В то же время Великобритания, как пишет Politico, иначе оценивает упомянутые разведданные. Издание отмечает, что два европейских дипломата (не указано, из каких стран) были настроены еще более «скептически». Один сказал газете, что они «на это не поведутся» и что нападение на Украину было бы большой ошибкой Владимира Путина.

МИД России назвал истерикой публикации о вторжении. «Англосаксам нужна война. Любой ценой. Провокации, дезинформация и угрозы — излюбленный метод решения собственных проблем. Каток американской военно-политической машины готов идти вновь по жизням людей. Весь мир наблюдает за тем, как милитаризм и имперские амбиции обличают сами себя», — написала в своем Telegram-канале официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова.

Более 10 стран за сутки призвали своих граждан покинуть Украину или воздержаться от поездок туда. Среди них США, Великобритания, Нидерланды, Финляндия, Латвия, Эстония, Северная Македония, Черногория, Израиль, Япония, Южная Корея.

На фоне этих заявлений курс доллара накануне вечером превысил 77 рублей, евро — вырос выше 88, цена нефть Brent подскочила выше 95 долларов за баррель впервые с октября 2014 года. Основные американские фондовые индексы упали на 1,4–2,8%. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна экстренно закупает продовольствие и нефтепродукты.

На сегодня у Владимира Путина намечены телефонные переговоры с Джо Байденом и с Эммануэлем Макроном.

Фото: Минобороны РФ