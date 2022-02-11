Зюганова госпитализировали с признаками простуды

Геннадий Зюганов лег в больницу для профилактики, сообщил «Интерфаксу» глава пресс-службы КПРФ Александр Ющенко. По его словам, решение принято с учетом эпидемиологической ситуации, а также операций, перенесенных политиком в последние несколько лет.

Ющенко пояснил, что Зюганова по совету врачей превентивно поместили в больницу, так как в силу своей должности он контактирует со многими людьми, кроме того, «в последнее время у него были признаки простудного заболевания». Ожидается, что лидера коммунистов выпишут через несколько дней.

Ранее стало известно, что Владимира Жириновского положили в ЦКБ с диагнозом COVID-19. СМИ со ссылкой на источники сообщали, что лидер ЛДПР, сделавший восемь прививок от коронавируса, очень плох, ему дают кислород. В партии утверждают, что он чувствует себя нормально, Минздрав публикует сухие заявления, что Жириновский находится в стабильном состоянии.

Фото: фотослужба Госдумы