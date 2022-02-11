Украина дала России два дня на объяснение «военной деятельности» на границе

«Мы официально применили механизм уменьшения опасности согласно разделу III Венского документа», — написал в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Согласно положениям этого документа, Россия должна указать точные районы проведения военной деятельности, назвать даты ее завершения, а также «наименование, подчиненность, количество военных формирований, типы вооружений и военной техники, которые принимают в ней участие», заявил дипломат.

Министр добавил, что Украина дает России 48 часов. Если ответ не поступит или покажется «недостаточными или ненадлежащими», Киев обратится к другим странам-участницам Венского документа для созыва чрезвычайного собрания.

Венский документ о мерах укрепления доверия и безопасности был принят ОБСЕ в ноябре 2011 года, напоминает РБК. Он предусматривает в том числе инспекции стран, входящих в ОБСЕ, определенных районов, соединений и воинских частей для контроля военной деятельности.

Запад обвиняет Россию в подготовке вторжения в Украину под видом совместных с Белоруссией учений. Москва категорически отвергает обвинения.

Фото: Минобороны РФ