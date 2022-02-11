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Украина дала России два дня на объяснение «военной деятельности» на границе

11.02.2022

Если Москва откажется или предоставит недостаточно данных, Киев инициирует встречу стран ОБСЕ, пообещал глава МИД Дмитрий Кулеба

«Мы официально применили механизм уменьшения опасности согласно разделу III Венского документа», — написал в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Согласно положениям этого документа, Россия должна указать точные районы проведения военной деятельности, назвать даты ее завершения, а также «наименование, подчиненность, количество военных формирований, типы вооружений и военной техники, которые принимают в ней участие», заявил дипломат.

Министр добавил, что Украина дает России 48 часов. Если ответ не поступит или покажется «недостаточными или ненадлежащими», Киев обратится к другим странам-участницам Венского документа для созыва чрезвычайного собрания.

Венский документ о мерах укрепления доверия и безопасности был принят ОБСЕ в ноябре 2011 года, напоминает РБК. Он предусматривает в том числе инспекции стран, входящих в ОБСЕ, определенных районов, соединений и воинских частей для контроля военной деятельности.

Запад обвиняет Россию в подготовке вторжения в Украину под видом совместных с Белоруссией учений. Москва категорически отвергает обвинения.

Фото: Минобороны РФ

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