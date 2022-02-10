СМИ: Великобритания так и не вынесла на обсуждение законопроект об антироссийских санкциях

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс сегодня должна была вынести на обсуждение парламента законопроект об антироссийских санкциях. По данным Bloomberg, ограничения будут направлены на приближенных к Кремлю олигархов и заработают в случае вторжения России в Украину. Если проект будет внесен, законодатели могут обсудить его по возвращении с перерыва, 21 февраля.

Между тем, отмечает The Guardian, сегодня Лиз Трасс находится в Москве для встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. По данным издания, в МИД Великобритании говорят, что документ будет согласован до 13 февраля.

Санкции на случай вторжения России в Украину предусматривают запрет на взаимодействие с российскими физическими и юридическими лицами. Также он касается связанных с Владимиром Путиным граждан. Отмечается, что российские миллиардеры с середины 90-х годов скупают недвижимость и активы в Лондоне и других английских городах, и пока подход к ним СМИ характеризуют как «мягкий».