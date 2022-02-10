Россия и Белоруссия начали совместные учения «Союзная решимость – 2022»

В Белоруссию перебазировали системы ПВО С-400 «Триумф», дивизион комплексов ПВО малой дальности «Панцирь-С», многоцелевые истребители четвёртого поколения Су-35 и штурмовые самолёты Су-25СМ.

Во время учения будут задействованы аэродромы «Барановичи», «Лунинец», «Лида» и «Мачулищи».

Манёвры проходят на фоне кризиса в отношениях России и НАТО. США, другие страны альянса и Киев заявляли о стягивании российских войск к украинской границе и об угрозе российского вторжения, в том числе с белорусской территории. Москва не раз отвергала планы нападения.