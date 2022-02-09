Владимира Жириновского подключили к ИВЛ

О подключении политика к аппарату искусственной вентиляции легких сообщают источники РБК в партии и собеседники URA.RU, близкие к ЛДПР. По их данным, состояние Жириновского критическое: «И никаких гарантий никто не дает. Все осложняют сопутствующие болезни». Уточняется, что политик находится в ЦКБ.

Сообщается, что он заразился ещё две недели назад. Вначале заболевание протекало в лёгкой форме, всё это время Жириновский работал. Однако три дня назад его состояние ухудшилось, и его экстренно госпитализировали.

Telegram-канал Mash пишет, что у пациента на фоне заражения коронавирусом развилась двусторонняя пневмония, поражено 50–75% легких. Информацию о серьезном поражении легких подтверждает источник «Интерфакса».

В декабре прошлого года Жириновский заявлял, что несколько раз прививался от коронавируса и в общей сложности сделал восемь уколов различных вакцин.