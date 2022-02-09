Глава МИД Великобритании прилетела в Москву на переговоры с Лавровым

«Министр иностранных дел прибыла в Москву для переговоров с министром иностранных дел Сергеем Лавровым по вопросам Украины», — сообщается в Twitter британской дипмиссии. Там же размещено видео, как Трасс спускается по трапу самолета, ее встречает посол Великобритании в РФ Дебора Броннерт.

Встреча Трасс с Лавровым планируется на 10 февраля.

В конце января глава британского МИД грозила «российским олигархам» конфискацией собственности и говорила, что у предприятий и лиц, против которых будут направлены меры, «не получится спрятаться». «Ничего не исключено. Мы не будем говорить о деталях относительно того, кто и под какими санкциями будет… не будет никого, кто будет думать, что у него иммунитет от санкций», — заявляла Трасс.

На вопрос, могут ли это ударить по британским инвесторам, она тогда ответила, что «демократия и свобода важнее сиюминутных финансовых интересов».

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