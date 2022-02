Минюст РФ объяснил включение Bellingcat* в реестр «иностранных агентов»

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Bellingcat* объявили «иноагентом» в октябре 2021 года. Проект оспорил решение в суде с помощью «Агоры». Чиков привел фрагмент из возражений Минюста. Там указано, что Bellingcat* входит в международную ассоциацию «Глобальная сеть журналистов-расследователей» (GIJN), которая зарегистрирована в США. В документе также говорится, что проект сотрудничает с британскими организациями GLAN (некоммерческая правозащитная организация The Global Legal Action Network) и IMPRESS (независимый регулятор британской прессы The Independent Monitor for the Press), которые «также поддерживают проведение независимых журналистских расследований».

Судебное заседание по иску Bellingcat* к Минюсту должно пройти сегодня в Замоскворецком суде Москвы.

*Bellingcat включен Минюстом России в «реестр иностранных агентов»