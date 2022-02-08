WP: россияне и украинцы не хотят войны

Россия и Украина имеют долгую и сложную историю, и несмотря на желания политиков, ясно, что жители этих стран не хотят воевать друг с другом, пишет The Washington Post. Издание приводит в пример опрос, проведенный в 2021 году: он показал, что 50% россиян положительно относятся к Украине, особенно молодежь. Но при этом многие считают, что война может произойти.

Более свежие опросы, проведенные уже на фоне роста напряженности на границе, показали, что двое из пяти россиян считают войну вероятной, а половина респондентов возлагает вину за это на США и НАТО. В январе 8% участников опроса «Левада-центра»* считали, что до конца года Россия и Украина точно вступят в столкновение. Это оказалось самым высоким показателем за 16 лет исследования вопроса. Отмечается, что при этом вдвое больше респондентов заявили, что войны не будет. Подавляющее большинство не смогли ответить на вопрос.

Таким образом, пишет WP, столкновение, если и будет, может стать непопулярным. Андрей Колесников из Московского центра Карнеги отмечает, что многие граждане потеряли интерес к возможному конфликту, возникший у них в 2014 году после аннексии Крыма. По его словам, война начала пугать людей.

В январе были опубликованы результаты еще одного опроса, 56% участников которого назвали войну одним из самых больших их страхов, более высокие места заняли только болезнь близких и детей. О том, что вооруженный конфликт является «самым ужасным сценарием», говорят даже на федеральных телеканалах.

Издание также приводит результаты опросов, проведенных в Украине. Так, исследование Киевского международного центра социологии в 2021 году показало, что 39% украинцев относятся к России положительно, а 47% — негативно. Большинство выступили за вступление в Евросоюз и НАТО. Причем, опросы показывают, что положительное отношение к ЕС в стране усилилось с 2014 года на 16%.

Несмотря на заявления президента Зеленского о том, что не стоит паниковать по поводу вторжения России, многие жители страны считают, что угроза реальна. Январский опрос показал, что так думают 48% населения против 39% тех, кто не ждет столкновения.