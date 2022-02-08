Великобритания направит дополнительные войска в Польшу

Великобритания направит в Польшу еще 350 военнослужащих. По данным The Guardian, таким образом стороны намерены «продемонстрировать, что они объединяются» на фоне опасений вторжения России в Украину.

Сообщается, что переброска военных согласована на двусторонней основе, минуя НАТО. Решение было принято после того, как Вашингтон объявил о переброске в Польшу 1,7 тыс. парашютистов.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что таким образом Москве будет послан «ясный сигнал» на фоне переброски российских военных в Белоруссию. Глава Минобороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что британских военнослужащих дислоцируют к востоку от реки Вислы.

Ранее США заявили, что Россия собрала на границе с Украиной 70% сил, необходимых для вторжения в Украину. Москва отрицает подобные планы и выдвигает свои требования к НАТО. Британия ранее направила в Польшу 250 солдат, большинство из которых входят в силы альянса, остальные являются инженерами, которых направили для укрепления границы с Белоруссией. Ранее Соединенное королевство также сообщало, что готово разместить дополнительные силы в Эстонии, где уже находятся 900 его военнослужащих. Ожидается, что дальнейшие решения по развертыванию войск в Восточной Европе будут обсуждаться на встрече глав Минобороны стран НАТО 16-17 февраля.