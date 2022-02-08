Путин об итогах переговоров с Макроном по Украине: «нравится, не нравится — терпи, моя красавица»

Урегулировать кризис в Донбассе можно только путем выполнения минских соглашений, даже если они не устаивают Киев, заявил Владимир Путин на пресс-конференции после переговоров с Эммануэлем Макроном. Президент России отметил, что власти Украины неоднократно выступали против выполнения договоренностей и даже говорили, что их соблюдение может привести к развалу страны. Путин напомнил, как украинский президент Владимир Зеленский говорил, что ему не нравится ни один пункт минских соглашений.

«Ну, нравится, не нравится — терпи, моя красавица. Надо исполнять», — заявил российский президент.

Он также указал, что Киев не хочет напрямую говорить с Донбассом, хотя это прописано в минских соглашениях. «Там записано прямо, в пункте 12, 9, 11, что такие-то вопросы будут обсуждаться и согласовываться с представителями этих территорий», — сказал Путин.

Глава российского государства также отметил, что в военной стратегии НАТО 2019 года Россия «прямо названа главной угрозой безопасности и противником», поэтому «мы не можем проходить мимо этого».

Путин добавил, что считает возможным положить некоторые идеи Макрона в основу совместных шагов для урегулирования ситуации в Украине. По его словам, французский президент пообещал обсудить 8 февраля с Киевом предложения Москвы по гарантиям безопасности.

Макрон со своей стороны назвал переговоры содержательными. «Ближайшие дни будут решающими. И вот эти плотные дискуссии, которые у нас прошли, будут способствовать этому», — заявил он.

«Необходимо построить новые механизмы, которые обеспечили бы стабильность в регионе, но эти новые положения нельзя строить, пересмотрев договоры последних 30 лет и пересмотрев фундаментальные принципы или ограничивая фундаментальные европейские права. <…> Мы постарались найти точки, где наши позиции сходятся. Необходимо быстро поработать над тем, чтобы избежать эскалации. Сейчас напряженность все увеличивается и это увеличивает риск дестабилизации. Ни Россия, ни европейцы не хотят хаоса и нестабильности, когда народы так пострадали от эпидемии. Поэтому нам надо договориться по конкретным мерам», — добавил президент Франции.

На сегодня у Макрона назначены переговоры в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским.