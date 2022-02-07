Крипта: спасение или черная дыра?

Как поменять биткоин на фиат







Максим Блант

: Можно я задам тебе вопрос? У тебя есть криптокошелек, на который ты собираешь пожертвования?

Евгения Альбац: Нет, у меня нет криптокошелька.

Зато недавно я увидела картинку: молодой человек пушит перья : «Я — биткойновый миллионер». —Дамы: «О, значит вы сегодня всем покупаете шампанское». Молодой человек: « Уу меня нет реальных денег».





Валентин Преображенский

: Ну, вообще, конечно, лучше шерить чек, что за иждивенчество? Что касается денег, то менять биткоин на фиат можно за считанные минуты. Зависит, конечно, от страны, но в целом границ почти нет.

СПРАВКА : Фиатные деньги — от лат. fiat — декрет , указание. Фиатными именуются валюты, выпускаемые различными государствами и являющиеся законным платежным средством на территории этих стран. Этот тип валюты не привязан ни к золоту, ни к серебру, ни к какому иному ценному активу: он печатается по усмотрению правительства или Центрального банка. Источник: currency.com

Максим Блант: В России очень большая комиссия —если за считанные минуты и на карточку, которой можно расплатиться в баре, то комиссия будет конская, до 10 %.

Валентин Преображенский: Нет, пол-процента!

Если что-то не регулируется, это не значит, что оно нелегально. С точки зрения существующих практик и законодательства речь идет о некоем цифровом активе, которым ты имеешь право владеть точно так же, как мебелью



Максим Блант: Все зависит от суммы. Но это очень большие потери. Этот шлюз между криптомиром и фиатным миром, он до сих пор очень затруднен. В сентябре прошлого года Центробанк всех предуведомил, что начинает блокировать сайты крипто-обменников и криптобирж, потому что это не отрегулировано, связано с высокими рисками. Можно конечно открыть зеркало в иностранной юрисдикции, но только если вы хотите рисковать и не боитесь попасть под статью об отмывании и легализации или о чем-то еще. Примерно с 2017 года появилось куча энтузиастов, которые сидели на «Красном Октябре», ставили себе криптоматы. Это не было запрещено, но и регулирования и законодательства тоже нет. И в любой момент к вам придут и скажут: ты такой-то, у тебя на сайте написано, капитализация проекта миллиард долларов — и где этот миллиард? А налоги с него ты заплатил? В итоге: кто-то уехал, кто-то ушел под государство. Очень многие ребята сейчас сидят в Тайване, в Сингапуре, в Швейцарии, где это гораздо более легально и отрегулировано.

Евгения Альбац: Валентин Преображенский, что скажете?

Валентин Преображенский: Я запутался. Если что-то не регулируется, это не значит, что оно нелегально. С точки зрения существующих практик и законодательства речь идет о некоем цифровом активе, которым ты имеешь право владеть точно так же, как мебелью. Можешь по бартеру ее обменивать на деньги, на услуги. Это не нарушает никакого законодательства.

Максим Блант: Теоретически — безусловно, не нарушает. Но я говорю, что в сентябре прошлого года первый зампред ЦБ Сергей Швецов вышел и сказал: мы начинаем блокировать сайты криптобирж и крипто-обменников, потому что нам не нравится, как используется криптовалюта. Не было такого? Было.

Валентин Преображенский: Евгения, а есть еще темы для обсуждения?

Евгения Альбац: Есть. Криптовалюта как способ сохранения своих сбережений — годится?

Валентин Преображенский: Есть так называемые стейбл-коин (stablecoin) — цифровая валюта , USDC (USD Coin —дословно: монета американского доллара), обеспеченная один к одному долларом. Это вполне себе надежный инструмент, который можно класть в дефай-протоколы и получать доходность.

СПРАВКА: DeFi— протоколы — финансовые инструменты в виде сервисов и приложений, существующих на блокчейне Ethereum, но не только. Задача таких децентрализованных финансов стать альтернативой традиционному банковскому сектору и заменить конвенциональные финансовые каналы протоколы с открытым исходным кодом. Источник: РБК

Евгения Альбац: В чем суть этих цифровых денег?

Валентин Преображенский: USDC — это, по сути, цифровой доллар, выпущенный частной организацией. Компания называется Circle (англ. — круг), это дочка (инвестиционного гиганта — NT.) Голдман Сакса. Ровно на 50 миллиардов долларов выпущено этих монет.

Евгения Альбац: А где можно их приобрести?

Валентин Преображенский: На любой криптобирже.

Евгения Альбац: И сколько стоят эти монеты?

Валентин Преображенский: Один доллар. Одна монета — один доллар.

Евгения Альбац: И это ликвидный актив?

Валентин Преображенский: Да, ликвидность очень большая. Оборот у него несколько миллиардов долларов в день. Обменять очень легко.

Максим Блант: Но не во всякой стране можно обменять стейблкоин на доллары— давайте скажем это. Есть стейблкоины, насколько я знаю, привязанные к швейцарскому франку — не менее популярные. Но не в любой стране можно их получить себе на счет.

Евгения Альбац: А в России можно?

Валентин Преображенский: Можно. Ну, в смысле, обменять на рубли и получить на счет можно. И я не знаю стран, где это не работает. Может, только в Китае. И в принципе, по всему миру перевести из криптокошелька — конвертироваться на фиатную валюту и получить на счет — это часто менее сложная операция, чем перевод из банка в банк. По скорости быстрее. Это можно рассматривать, как будто у вас есть сберегательный счет в каком-то банке, которым вы не можете платить непосредственно за кофе, но можете обменять на локальную валюту. Перевести на свой счет, с которого вы можете платить за кофе.Такие peer to peer обменники. Очень много инфраструктуры.

Максим Блант: Даже, насколько я понимаю, есть бивалютные и мультивалютные кредитные карты, которые позволяют просто на одной карте иметь и биткоины, и другие криптовалюты, и доллары, и фунты, и другие валюты. Такое тоже есть. И давно есть. И такой картой можно платить. Другое дело, что там курс может быть не очень хорошим. Все зависит от того, кто эту карту выпускал. И, конечно, снова вопрос цены — то есть, комиссии, которая может взлететь, особенно если попал в тот момент, когда, например, в Китае запрещают майнинг (деятельность по созданию новых блоков для блокчейна—NT.).

Качели биткойна

Евгения Альбац: Всю вторую половину 2021 года стоимость основных криптовалют, биткоина и эфира, шла вверх. 8 ноября 2021 — пик стоимости биткойнов, а потом резкий обвал, стоимость упала в два раза. Почему так?

Валентин Преображенский: Прогнозы инвестбанков по биткоину варьируются от 100 тысяч до 500 тысяч долларов ( за биткоин). В том числе «Голдман Сакс», «Джи Пи Морган». То есть, существует предвкушение, что биткоин хорошо заменяет золото и берет на себя часть функций, которое золото не может взять. Но насколько быстро это произойдет и в каких объемах — это все время корректируется. Как представление о будущем. Сейчас в США инфляция. Ожидается ужесточение денежной политики. Деньги уходят с рынков, из волатильных активов — в первую очередь. Плюс у биткоина есть свойство так называемых маржин-коллов, когда в результате некоторых сбрасываются большие объемы валюты. Что делает биткоин еще более волатильным. Делают еще более волатильным биткоин. В целом, почему биткоин оценивают в 100 тысяч — миллион долларов — 500 тысяч, 100 тысяч — 500 тысяч долларов инвестбанки «Джипи Морген», «Голдман Сакс» — в этом диапазоне.

СПРАВКА: Маржин-колл — ситуация, когда стоимость портфеля (за вычетом любых позиций в криптовалюте) падает ниже установленных требований по поддержанию маржи

Евгения Альбац: Это вы имеете в виду в перспективе? Сейчас (1 февраля 2022г.) биткоин стоит 38 тысяч долларов.

Валентин Преображенский: Да. А причина в том, что чтобы золото не украли, нужен Форт-Нокс и так далее (Fort Knox — военная база в штате Кентукки, место хранения золотого запаса США —NT.) . Чтобы деньги были деньгами королям нужна была армия. Чтобы сначала у короля не забрали деньги. А потом, чтобы у тех, у кого в руках бумажка или ракушка — у них не забрали. Для этого нужны были полиция, суды. Независимые центральные банки, всякие сдержки и противовесы, стационарные бандиты или демократия. В общем, нужна система, которая решает проблему защиты собственности. Деньги — это эквивалент собственности. Хранения и обмена. И криптовалюты решают эту проблему собственности без политических систем. Консенсус с протоколом. Проблема собственности, она очень большая. Право на жизнь, право на собственность и свободную торговлю — на этом строится современная цивилизация и экономика. И решение фундаментальной проблемы наиболее эффективное, оно дает большой оф-сайт, который сейчас оценен в два с лишним триллиона долларов. Может и в сотни триллионов выльется. С точки зрения пользователя — у них возникает возможность открыть счет в новой финансовой системе. Так же просто как в Инстаграме. Не нужны всякие банковские чиновники , реестр собственности, регистраторы, счета корреспондентских банков, чтобы учитывать, кому что принадлежит, чтобы это не украли. Это все автоматически происходит. И даже если в стране политическая система совсем слабая, инфляция, или деньги просто забирают с помощью насилия, человек может открыть счет — все, что ему нужно, это наличие интернета. И у него там права собственности защищены так же, как и у американца. Это очень большая инновация для большинства людей на этой планете. И поэтому криптовалюты захватывают мир. Они создали рынок там, где локальные валюты не могли работать. И плюс они забирают рынки у фиатных валют. Некоторые нишевые рынки. Отсюда — рост этих активов в цене, увеличение их количества. Во вам пример. На Филиппинах число владельцев криптокошельков превысило число владельцев любых банковских счетов, карточек Это произошло за несколько месяцев. Когда вышла игра под названием Axel. Очень, казалось бы, примитивно и глупо — люди играют в персонажей, дерутся ими и майнят монету. И они монету эту могут вывести в кошелек. А из него вывести на биржу и продать, и заплатить за еду. Это побудило людей открыть криптокошельки и стать пользователями этой валюты за считанные месяцы. То, что десятилетиями не получалось, произошло за считанные месяцы. И число пользователей этих криптовалют очень сильно влияет на спрос на нее. Потому что им нужны остатки на счетах, чтобы обслуживать свои платежи. Этот спрос и приводит к росту ценности криптовалют, делает их ценность само сбывающимся прогнозом. Илон Маск, видимо, купил догекоинов (dogecoin) — ходят такие слухи.

Максим Блант: Да он сам об этом сказал.

СПРАВКА: Dogecoin — криптовалюта, созданная программистами Билли (Billy Markus) и Джексоном Палмером ( Jackson Palmer) . Dogecoin ( англ. собачья монета) — первая крипта, которая отражает мем времени как и первая собачья крипта. Сейчас DOGE ( код этой монеты) стоит 11.2 рубля

Валентин Преображенский: Да-да. Макдональдс обещает принимает догекоины. И если Макдональдс начнет это делать, Макс придет туда и под камеру съест Хэппи Мил. То есть все в плюсе. Илон Маск в плюсе. Макдональдс мог бы быть в плюсе. Он, правда, предложил какую-то свою валюту выпустить. В общем, тут еще один важный механизм, что те, кто купили криптовалюту, они стали заинтересованными в ее продвижении. И это тоже самоусиливающийся механизм распространения, увеличивающий стоимость криптовалюты. Мэр Нью-Йорка, мэр Майями — они получают зарплату в криптовалютах. И делают это официально, громко. Пиар-кампании вокруг этого — чтобы привлечь к себе новую экономику. В Швейцарии на сайте налоговой висела и сейчас, я думаю, висит тоже криптокошелек для оплаты налогов. То есть они конкурируют за новую экономику. Ну, раз я затронул конкуренцию за криптопредпринимательство, надо вспомнить Гэри Генслер (Gary Gansler) — регулятор, председатель Securities and Exchange Commission. Он был у меня на форуме и сказал, что крипто-стартапы — некоторые — победят и обычные банки и инвест-банки ...

Максим Блант: При этом Павлу Дурову его (блокчейн) тон и валюту gram не разрешили.

Валентин Преображенский: Они и Фейсбуку не разрешили. Потому что представьте себе короля социальной сети, который имеет к тому же огромный контроль за финансовой системой. Это большая сила. Но это уже выходит за рамки криптовалют, эта чистая политикуа В целом, развитые страны конкурируют за привлечение проектов в новую финансовую систему. Они хотят проапгрейдить свою финансовую систему. И это тоже движет признание криптовалюты. То есть Securities and Exchange Commission, они особо не препятствовали крипто-стартапам, хотя несколько сотен стартапов произошло. То есть продажа незарегистрированных ценных бумаг — за что обычно серьезные штрафы и иногда не только. Они просто пригрозили и притормозили продажу. Но выписали штрафы всего, может быть, десяти игрокам. Хотя там были сотни …

Евгения Альбац: Я сегодня посмотрела, как котируется биткоин в промежутке 24 часа. В высшей точке за биткоин давали $ 38708 , в нижней — $36853 доллара. То есть дельта почти 2 тысячи долларов. Как рядовой потребитель, такой как я, может оперировать монетой, размах которой в течение суток — две тысячи реальных долларов?

Валентин Преображенский: А вам для чего биткоин нужен?

Евгения Альбац: Мне биткоин практически не нужен совсем. А теоретически — во-первых, очень не хочется, чтоб российская власть в очередной раз съела все сбережения. А поскольку у меня есть счета в валюте, то как только в результате санкций будет запрещено хождение доллара в России —если начнется вторжение в Украину, то счета будут заморожены. У меня уже один раз замораживали счета — в 1991 году. И вернули тысячную долю от прежних накоплений. Вот и хочется понять, насколько крипта может быть средством сохранения и защиты активов.

Максим Блант: USD — если чисто для сохранения. И если рассчитывать, что доллар не упадет. Но прежде я хотел бы ответить на вопрос, как случилось, что когда в 2008 году появился биткоин— первая сделка была 25 тысяч биткоинов за пиццу с доставкой, а в 2021 году цена на разных площадках доходила вплоть до $ 75 тыс за одну монетку.

Евгения Альбац: $58 тыс — 8 ноября 2021 года, перед обвалом.

Максим Блант: Биткоин — это ограниченный ресурс. Это цифровое золото. Потому что биткоин не может печататься — вне зависимости от мощностей, которые задействованы. Изначально был задан алгоритм. И в соответствии с этим алгоритмом появляются монеты. Больше чем 21 миллион биткоинов никогда не появится. То есть, ограниченное количество монет. И поэтому они растут в цене. По мере того, как люди начинают проявлять к ним интерес — есть заранее заданная эмиссия — в год появляется столько-то биткоинов. Не больше и не меньше. Это было известно в 2008 году. Что это будет работать именно так. Этот алгоритм не зависит ни от разработчиков, ни от майнеров, ни от государства. И это был ответ на 2008-й год, когда у государства, у американского государства сначала не было $ 38 млрд на то, чтобы спасти банк Lemon Brothers , а потом вдруг ниоткуда появились сначала одни полмиллиарда на первую программу помощи банкам, потом вторые полмиллиарда, потом начались программы количественного смягчения, программа нулевых ставок. И печатный станок зависит исключительно от воли и желания ФРС. Да, наверно, они действуют исходя из своих соображений о прекрасном. Но тогда возник вопрос — а сколько денег вообще в мире? Есть какое-то конечное их число? Ограниченное число. И если мы посмотрим, что происходило за эти полтора десятка лет, то мы увидим, что тогда миллиард долларов — казалось какой-то невероятной, огромной суммой. Сейчас все меряется триллионами. Этот скачок даже в сознании произошел. Триллион туда, триллион сюда. Триллион капитализация вот этого рынка, триллион — капитализация крупных ай-ти компаний. Но так не бывает. За эти полтора десятка лет вдруг вот этот шлюз прорвался. И уже нечеловеческие цены на все — от нефти до квартир. Биткоинов — ограниченное количество. Не зависит ни от кого. Если ты боишься, что у тебя кто-то арестует счет и обнулит — а это может быть кто угодно, от государства и любого его органа до нечестного банкира и мошенника, то к твоему криптокошельку никто кроме тебя и даже ты сам не можешь получить доступ, если ты не знаешь ключ. Все. Нет ключа, нет кошелька. И не важно, где он у тебя — на смартфоне или записан на бумажке …

Теперь — почему цена за монету биткойна падает. Ну, потому что эта вакханалия бесплатных денег, она заканчивается. Но главное в другом : все началось с запрета в Китае. Китай был страной номер один по майнингу криптовалют, по использованию. И с Черкизовского рынка китайские торговцы, которые здесь работали, они предпочитали в биткоинах посылать себе в Китай свои доходы и выручку.

И это тоже был огромный рынок, в том числе связывающий Россию и Китай. Китай запретил, Китаю не понравилось, они решили отрегулировать. То же самое происходит и в России. То есть мощности резко упали, стоимость комиссии выросла. Биткоин упал, огромный кусок рынка просто отвалился. Потом события в Казахстане …

Какие интересы защищают крипту в РФ

Евгения Альбац: Секундочку. Но майнинг из Китая перешел в Казахстан. Что значит отвалился?

Максим Блант: Ну, когда у тебя страна запрещает или вводит ограничение на оборот криптовалют, понятно, что желающих купить эти криптовалюты в Китае стало меньше.

Заканчивается эпоха дешевых денег. Я не будут даже сейчас выстраивать все эти конструкции. Я приведу один конкретный пример. Весь позапрошлый и прошлый год гремела в Штатах компания, в высокотехнологическом секторе работала. Ничего особого не делала. Какие-то делала программки для робота для торговли закрытой биржи. Но ее основная капитализация была в том, что они размещали облигации и на эти деньги покупали биткоины. Потом еще размещали. И сначала это выглядело как суперуспешный бизнес. Потому что первые монеты они купили на огромную сумму денег. Полмиллиарда долларов что ли — по $35 тыс. Потом они купили по $40 тыс, потом они разместили огромный транш и купили по $50 тысяч. Эпоха, когда можно до бесконечности под ноль процентов рефинансировать свои долги, она заканчивается. Американцы сказали, что уже в марте они начнут повышать ставки. Это значит, что такого рода компании — им придется расплачиваться по долгам. А это значит, что им придется продавать свои активы — акции Теслы, акции Эпл, акции Гейм-стоп, биткоины. Vногие ведь активы покупались в кредит, на кредитные деньги. Значит и золото, и нефть, и нефтяные фьючерсы — все это посыпется и повалится. И нас ждет либо повторение 2008 года, либо марта-апреля 2020-го года, когда все просто вертикально вниз упало. Поэтому биткоин стал спекулятивной валютой. В 2017-м году я написал статью о том, что такой бурный рост криптовалютам не на пользу. Изначально они замышлялись в качестве денег. Альтернативная денежная система, которая позволяет расплачиваться за кофе, за носки, за то, за се. Биткоин тогда умер. Невозможно платить за носки тем, что у тебя завтра может стать в 2 раза дороже. Ну, или через месяц. Или через 3 месяца. И принимать монету, которая у тебя может в 2 раза упасть тоже за 2 месяца — как-то довольно странно. Поэтому Илон Маск сначала говорил: давайте я буду торговать Теслой за биткоины, потом передумал под тем предлогом, что биткоины вредят экологии, потому что слишком много электричества потребляют. Возвращаясь к нашим желания сохранить наши активы. Если мы хотим оставаться в легальном поле и жить в России, то надо смириться с тем, что сейчас российские власти нам предлагают такой вариант. Давайте будем продавать смартфоны, по которым нельзя звонить и выходить в интернет. Но зато там будет прекрасная камера. Вот эта дорожная карта по криптовалюте, которая пришла из Минфина в правительство и которую поддержали все, кроме Центробанка. И скорее всего, она будет реализовываться. Она подразумевает, что вы не будете открывать свои криптокошельки напрямую. Вам будут это делать российские банки. И под контролем российских банков, ЦБ, Росмониторинга, федеральной налоговой службы, Генпрокуратуры, МВД и ФСБ — а это все подписанты вот этой дорожной карты — вы будете совершать свои операции. И биткоин будет являться инвестиционным активом. Цифровым инвестиционным активом. Ну, ок, да, в качестве инвестиций это такая очень волатильная штука. Соответственно, если вы захотите вывезти из страны криптокошелек и где-то что-то обналичить, потратить на кофе и ввезти обратно, вам придется потом в банке, в котором вы открывали счет, и дальше по инстанциям везде, если это крупная сумма, объяснять — где, на что, почему и почему заранее не спросили. Ну, фактически тот же валютный контроль, который сейчас действует в отношении счетов. Есть смысл в этом? Я особого смысла в таком виде жизни криптовалют в России не вижу. Потому что выхолащиватся вся суть, которая изначально была заложена в криптовалюты. Остается только инвестиционная. Очень спекулятивная. Очень волатильная. Ну, тогда проще казино действительно открыть и ставить там на рост, на падение, на красное, на черное.

Валентин Преображенский: Вы прямо сейчас можете открыть кошелек coinbase. Паркуется на наздаке, очень надежно зарегулирован. Задепонировать туда любые криптовалюты — биткоин, USDC — и никаких юридических проблем с этим нет.

Максим Блант: Со счета в Сбербанке можно?

Валентин Преображенский: Зайдите на сайт coinbase , нажмите кнопку «кошелек».

Максим Блант: А дальше?

Валентин Преображенский: Потом вы можете либо через local bitcoin, либо скорее всего coinbase принимает карточки …

Максим Блант: И карточку Сбербанка?

Валентин Преображенский: Да, вы можете купить актив спокойно.

Максим Блант: Нет, на coinbase надо перевести деньги. И я вам сразу говорю, что из Москвы со счета у вас это не получится…

Валентин Преображенский: Ну, хорошо, тогда (криптобиржа) binance . Есть разные локализации. Какие-то биржи очень эффективны, в том числе и в России. С низкими комиссиями. А дальше можете с них перевести на coinbase.

Максим Блант: Binance сейчас ведет переговоры с российским правительством, чтоб им разрешили продолжать свою деятельность на территории России. И пока договоренности нет. Еще раз говорю: с сентября прошлого года переводить на криптобиржу со счетов российских банков — это очень непростое испытание. Конечно, если у вас счет в Bank of America, то вообще нет проблем. Или в цюрихском банке. Да, конечно, открываешь, заходишь на сайт …

Валентин Преображенский: Извините, что перебиваю: еще вариант — (криптобиржа) cex.io — мне кажется, самый простой способ. .

Евгения Альбац: Ок, думаю, интересующиеся проверят. Вопрос. Валентин: почему Китай вдруг решил запретить хождение криптовалют?

Валентин Преображенский: У них есть capital control — ограничения на вывод капиталов. У нас этого нет, поэтому у нас, я думаю, не будет такого серьезного ограничения на криптовалюту. В Китае запрет на крипту —это следствие дизайна их политической системы.

Евгения Альбац: В России несколько недель назад Центральный банк выпустил большой доклад по криптовалюте. И — предложил ее запретить. После этого Министерство финансов вдруг говорит: нет, не надо запрещать криптовалюту, надо регулировать. И следом Путин В.В.: не будем запрещать. Что случилось? У власти корпорация, которая хочет все контролировать и что можно — запретить. И вдруг такой либерализм в отношении крипты. Почему?

Максим Блант: Владимир Владимирович не сказал: давайте разрешим. Он сказал: я прошу Центробанк и Минфин решить свои противоречия и доложить. Но вообще у нас же есть компетенция в сфере высоких технологиях. И у нас профицит электричества — майнить-то мы можем. Понятно, что Олег Владимирович Дерипаска на своих северных реках, имея ГЭС и бесплатное электричество, и Росатом тоже — они активно майнят и зарабатывают очень неплохо на этом. Но меня потрясло другое. Что правительство приняло дорожную карту в течение нескольких дней. Приняло и согласовало со всеми теми ведомствами, которые я перечислил — Генпрокуратура, налоговая служба, росфинмониторинг, министерство финансов. Все, кто имеет хоть какое-то отношение, они все подписали дорожную карту регулирования криптовалют. И это заняло 2 дня. Вот так не бывает, да?

Евгения Альбац: И что это значит?

Максим Блант: Это значит, что очень большие интересы задействованы. Я понимаю, почему Центробанк против — он отвечает за отток капитала. Тот же Сергей Швецов еще весной, по-моему, говорил ,что россияне владеют в криптовалюте порядка 7 триллионов рублей , при том курсе это было примерно $ 100 млрд. Понятно, что это не гики какие-то, которые сидели и биткоины намайнили себе на балконе на своих кустарных крипто-фермах. И это даже не люди типа Павла Дурова. Он, конечно, не бедный человек, но все равно на 100 миллиардов не наскребет. Соответственно, это верхние люди. Биткоин — он же для всех хорош, он для всех биткоин. И неважно, ты российский оппозиционер или человек, который входит в список друзей Путина и подпал под международные санкции. То есть этим механизмом, с помощью которого можно обходить банковскую систему — не только российскую, а любую банковскую систему, любых финансовых регуляторов — этим может пользоваться кто угодно. В том числе и люди, которые способны надавить на Минфин, на правительство и на всех прочих, включая ФСБ. И сказать: нет, выкиньте эти глупости Центробанка — мы так поступать не будем. У нас есть дорожная карта, будем регулировать. При этом опять же, если мы посмотрим на то, что происходило с мелкими криптообменниками, то увидим, что они блокируются. Поэтому все эти вкинутые через Блумберг слухи о том, что ФСБ против использования криптовалюты для финансирования российской оппозиции выглядят смешно.. Всего за все время существования криптовалют в России было открыто 17 криптокошельков — 17!! - для сбора средств финансов для оппозиции. Несколько было у структур Навального, но они, как я понимаю, уже давно никуда ничего не собирают.

Если завтра война. Или санкции

Евгения Альбац: Валентин, если вам скажут, что завтра российские войска пересекут границу с Украиной, начнется война, последуют полномасштабные санкции. Ну, пусть через неделю. Вы как будете сохранять свои сбережения, свои активы?

Валентин Преображенский: Я не храню в рублях деньги. Возвращается к теме:новая финансовая система надежна. И вариантов много. Есть stablecoin, USDC, не хочется терять на американской инфляции — положите в staking, liquidity protocol или landing protocol. Стейкинг — это по сути депозит. Вы кладете деньги в депозит в алгоритм, в программу. Она ваши деньги одалживает тому, кто их занимает под залог другой криптовалюты. Кто-то депонирует в эту программу биткоин, получает ваши USDC, на них покупает биткоин. Депонирует их сам уже в протокол, чтоб получить еще небольшой процент. И у него получается плечо — полтора плеча в биткоин, а вы получаете свои 5-7 %. Плюс, если вы это делаете на новом блокчейне, там вам еще новый блокчейн может добавить свои токены. И в целом ваша доходность может быть 15 %. По сути, это новая банковская система, с депозитно-кредитным бизнесом, где вообще нет никаких сотрудников, не нужна достаточность капитала, чтоб эти деньги не исчезли, депозитные. Не нужен регулятор, следящий за достаточностью капитала. Не нужен андеррайтинг. Не нужно платить банку . Все работает автоматически, на любые суммы. Welcome в новую финансовую систему. Это вы можете сделать через кошелек One Inch, например. Здесь очень важно не потерять, не забыть ваш личный ключ. Если вы его забыли — то все.

Евгения Альбац: Потеряли навсегда.

Валентин Преображенский: А в coinbase или kraken вы все-таки можете списаться с поддержкой, доказать, что это ваш кошелек , и восстановить доступ. Поэтому я думаю, что kraken или coinbase c точки зрения надежности сбережений — хорошая опция.

Максим Блант: У меня было много разных криптокошельков и я потерял несколько ключей. И когда это все начало расти и пухнуть, я очень локти кусал, но я так и не восстановил.

Что касается меня, я несколько разочарован тем, что происходит в последние годы с криптовалютами. Ну, прежде всего потому, что люди, которые изначально делали это ради идеи, они начали сыпатьсяна этих деньгах ломаться. Стали идти на переговоры — а давайте мы это будем регулировать. А давайте мы будем договариваться с властями. Осталась какая-то непобедимая когорта упертых, но основная масса, у которой было много биткоинов, именно много, не только биткоинов, но и эфириума, и чего угодно, когда он появился, они стали ломаться. И сейчас это действительно такое странное явление, которое запретить нельзя.

Евгения Альбац: Борис Бродский просит предупредить: купленная крипта только тогда по-настоящему ваша, когда она лежит на вашем холодном кошельке (cold wallet), а не на бирже. Поясни, Максим?

Максим Блант: Ну, это когда ты на бумажке записал этот ключ, а все остальное удалил. И эту бумажку у тебя не взломают через интернет, к тебе никто в компьютер не зайдет. И через смартфон , приложив твой палец или показав лицо, не залезут. Где-то лежит эта бумажка и на ней главное записано. И чтобы получить доступ к своему кошельку, ты потом уже, когда тебе нужно какую-то операцию совершить, ты уже потом идешь, открываешь, вводишь этот ключ. А так больше нигде никаких следов — ни на компьютере, ни в телефоне у тебя нет.

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