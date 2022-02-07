В Башкирии уволили троих фельдшеров после «итальянской забастовки»

Об инциденте пишут «Такие дела» со ссылкой на уволенного главу местного профсоюза медработников «Действие», бывшего и. о. заведующего отделением скорой помощи Рамиля Разяпова. По его словам Разяпова, с 4 на 5 февраля он отработал ночную смену и ушел домой. Ему позвонил главврач Валерий Шапочкин и попросил вернуться в больницу. Разяпова, а также Веру Высогорец и Альбину Абдрахманову вызвали для ознакомления с приказами об увольнении.

«Мне вменяют, что я работал в машине скорой без дефибриллятора. Но я использовал портативный аппарат от другой машины скорой помощи, поскольку стационарный стоял в процедурном кабинете на зарядке», — рассказал медик.

Разяпов сообщил, что его коллег Высокогорец и Абдрахманову уволили из-за невыхода на работу 5 февраля, в свой выходной. Главврач, по его словам, утверждает, что им отправили вызов на работу через «Почту России».

«Абсурд. Уверен, нас уволили для того, чтоб устрашить остальных. Будем восстанавливаться в должности через суд», — сказал Разяпов.

Ранее медик говорил, что, несмотря на обещания руководства больницы поднять медикам зарплаты, этого не происходит. Из-за этого сотрудники скорой начали «итальянскую забастовку» — они отказываются выезжать на вызовы в неукомлектованных бригадах и собираются расторгнуть договоры на работу по совместительству.