Заключенные в ульяновской колонии объявили голодовку

38 заключённых исправительной колонии № 10 в Димитровграде Ульяновской области объявили голодовку, пишет 73online со ссылкой на региональное управление ФСИН. В ведомстве назвали их злостными нарушителями. Издание, однако, пишет, что заключённые сообщают об унижениях и пытках.

По словам родственников осужденных, с начала февраля в колонии идут ежедневные обыски, надзиратели избивают и пытают заключенных. Тем, кто пытается жаловаться, угрожают сексуальным насилием и окунанием в унитаз. Руководитель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин сообщал, что голодовку объявили сотни заключенных.

Правозащитница Олеся Маенкова рассказала 73онлайн, что передала сообщения о пытках в прокуратуру, Следственный комитет и центральный аппарат УФСИН. Областной омбудсмен Сергей Люльков обещал лично встретиться на следующей неделе с заключенными колонии и их родственниками.

По утверждению ульяновского главка Федеральной службы исполнения наказаний, голодовку объявили нарушители, недовольные условиями содержания. Они якобы ломали имущество в камерах.