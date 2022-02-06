Марин Ле Пен пообещала добиться реформы ЕС и выхода Франции из НАТО

«Мы должны свободно защищать свои интересы, выйти из логики военных блоков… Поэтому мы выйдем из объединенного командования НАТО, чтобы нас больше не могли втянуть в чужие конфликты»,— заявила Ле Пен на встрече с избирателями в Реймсе (цитата по РИА Новости).

Политик добавила, что Франция должна реформировать ЕС, чтобы он исходил из суверенитета народов. «В этом мире, который придумывает новые холодные войны, Франция должна сделать так, чтобы ее сильный и независимый голос был услышан, в частности, через свое дипломатическое место в Совете Безопасности»,— сказал Ле Пен.

Как пишет «Коммерсантъ», кандидат в президенты Франции от ультраправой партии «Реконкиста» Эрик Земмур тоже выступает за выход страны из НАТО. Помимо этого, он предлагал отменить санкции против России и прекратить «быть инструментом США».

Выборы президента франции пройдут в апреле 2022 года. По опросам, лидирует действующий глава государства Эммануэль Макрон, Марин Ле Пен идет второй.